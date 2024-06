Le splendide fioriture nella spettacolare cornice della Valnontey

l'arrivo della stagione estiva, il Giardino Botanico Alpino Paradisia, situato a 1.700 metri di altitudine nella incantevole Valnontey a Cogne, riapre le sue porte agli amanti della natura. Questo paradiso botanico non solo offre uno spettacolo mozzafiato di fioriture, ma rappresenta anche un importante centro di conservazione della biodiversità montana e alpina.

Il Giardino ospita circa 1.000 specie vegetali provenienti da tutto il mondo, accuratamente coltivate per preservarne la diversità e stimolare la conoscenza. Ogni visita è un viaggio attraverso gli ambienti alpini, dove potrete ammirare non solo fiori dai nomi evocativi come la Paradisia (Paradisea liliastrum), ma anche esplorare e comprendere gli ecosistemi unici delle Alpi.

Quest'estate, il Giardino Botanico è sede della rassegna “Natura in Evoluzione”, organizzata in collaborazione con l’Associazione BioMA e il Parco Nazionale Gran Paradiso. Questi eventi sono pensati per tutte le età e offrono l'opportunità di esplorare temi affascinanti come la comunicazione tra piante e insetti, oltre a scoprire il mondo segreto dei microorganismi del suolo. Informazioni dettagliate e modalità di partecipazione sono disponibili su www.pngp.it/natura-in-evoluzione.

Grazie al progetto “Digitourism” della Fondation Grand Paradis, i visitatori possono vivere un'esperienza unica di realtà aumentata all'interno del Giardino. Attraverso la scansione di QR Code con uno smartphone, è possibile osservare fioriture in 3D e approfondire la conoscenza delle piante in modo interattivo.

L'ingresso al Giardino Botanico include la possibilità di partecipare a visite guidate condotte da esperti in orari prestabiliti. È anche possibile esplorare autonomamente il Giardino utilizzando la web app ufficiale “Paradisia”, disponibile su https://paradisiapp.pngp.it/.

Orari di Apertura Durante l'estate 2024, il Giardino Botanico Alpino Paradisia accoglie i visitatori con i seguenti orari:

Dal 1 al 30 giugno e 1 settembre: 10:00 - 17:30

Dal 1 luglio al 30 agosto: 10:00 - 18:30

Il Fondation Grand Paradis Pass Per gli appassionati di natura e cultura, il Fondation Grand Paradis Pass offre l'accesso a 10 siti di interesse nel territorio per un anno intero al costo di 8,00 euro, incluso l'ingresso a Paradisia.

Non perdere l'opportunità di immergerti in un ambiente unico, dove la bellezza naturale si fonde con la ricerca scientifica per celebrare la meraviglia della natura alpina.