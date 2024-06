Luciano Caveri chiede al Senato più risorse per lo sviluppo delle zone montane

L’audizione si è concentrata sul disegno di legge intitolato “Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”, con Caveri che ha esposto le necessità e le richieste delle regioni italiane riguardo a questo importante provvedimento.

Nel suo intervento, Caveri ha sottolineato l’urgenza di aumentare le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, specificando che il Governo dovrebbe impegnarsi a garantire almeno la stessa somma attualmente destinata alla copertura delle misure di fiscalità, vale a dire circa 100 milioni di euro. Questo incremento sarebbe fondamentale per permettere alle Regioni di realizzare interventi efficaci e mirati nelle aree montane.

Inoltre, Caveri ha chiesto al Ministero di valutare la notifica della legge in conformità con le normative sugli aiuti di Stato. Questo passo è visto come cruciale per facilitare l’accesso alle misure fiscali anche per gli imprenditori agricoli, rientrando nel regime de minimis. Tale misura potrebbe incentivare lo sviluppo economico nelle zone montane, offrendo un supporto concreto agli agricoltori locali.

Un altro punto chiave del discorso di Caveri è stata la necessità di coinvolgere maggiormente le Regioni nel processo di elaborazione della Strategia per la Montagna Italiana (SMI). Caveri ha sottolineato che questa strategia dovrebbe essere complementare e sinergica rispetto ad altre iniziative nazionali e regionali già esistenti, come la Strategia nazionale per le Aree interne e le Strategie regionali per lo sviluppo sostenibile. Questo approccio integrato è essenziale per garantire un sviluppo coerente e sostenibile delle zone montane.

“In qualità di Coordinatore della Commissione Politiche della Montagna in seno alla Conferenza delle Regioni,” ha dichiarato Caveri durante l’audizione, “rappresento la posizione unitaria delle Regioni su temi che riteniamo prioritari. E’ necessario giungere quanto prima all’approvazione del Disegno di legge, molto atteso dalle Regioni, che consentirà altresì, a stretto giro, di aggiornare l’elenco dei comuni montani sulla base di criteri chiari ed oggettivi, quali l’altimetria o la pendenza, a favore dei quali dirottare le importanti risorse del FOSMIT.”

L'intervento di Caveri al Senato mette in luce l'importanza di un sostegno deciso e strutturato per le aree montane, che rappresentano una risorsa preziosa per l'Italia. Le sue richieste, se accolte, potrebbero segnare un passo significativo verso la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle zone montane italiane, con benefici tangibili per le comunità locali e l’economia nazionale.