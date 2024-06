GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stata approvata l’adesione della Regione – Struttura programmazione fondo sociale europeo e gestione progetti cofinanziati in materia di istruzione alla proposta progettuale “Imaje – information média Alpes jeunesses européennes”, nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A- Italia-Francia Alcotra 2021/2027 (FESR).

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata la sottoscrizione di un accordo tra la Regione – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte e la Fondazione “Natalino Sapegno Onlus” di Morgex, finalizzato alla promozione del progetto di ricerca “Luca Serianni” per l’analisi delle competenze lessicali di bambini e ragazzi e di iniziative volte a favorire l’arricchimento lessicale degli studenti.

È stato approvato l’avviso pubblico per il finanziamento delle iniziative del progetto “Giovani valdostani in montagna”, a seguito dell’intesa stipulata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione, per il 2023, del Fondo nazionale per le politiche giovanili.

È stato approvato il progetto per la tutela e la promozione delle lingua minoritaria francoprovenzale da presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’ottenimento di un finanziamento per il 2024.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un sondaggio geognostico profondo per la determinazione dell’assetto geologico e idrogeologico della piana di Aosta, in località Montfleury, nel comune di Aosta.

È stata approvata l’acquisizione del servizio di supporto operativo nella gestione dell’assistenza ai visitatori e sorveglianza delle sale espositive presso l’Alpenfaunamuseum “Beck-Peccoz” di Gressoney-Saint-Jean, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato l’aggiornamento della composizione dell’Osservatorio regionale sulle liste di attesa. Tale atto garantirà una maggiore partecipazione dei soggetti istituzionali competenti e dei portatori di interesse. In particolare, si prevede una maggiore rappresentanza delle Associazioni di volontariato in ambito socio-sanitario, delle Associazioni dei consumatori e di pubblica tutela e delle Organizzazioni sindacali.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato approvato di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge relativo alle “Modificazioni alla disciplina dell’imposta di soggiorno”. In particolare, le modifiche riguardano alcune tempistiche e alcune diciture di dettaglio, riferite alle esenzioni e all’accessibilità dei dati.

È stato approvato di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge relativo agli “Interventi regionali a sostegno dell’organizzazione e lo svolgimento delle competizioni dell’Unione ciclistica internazionale – UCI – mountain bike world series” assegnate a La Thuile e le relative iniziative promozionali.