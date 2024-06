Giornata del Donatore Avis Aosta 2024

La giornata inizierà alle ore 14.30 con il ritrovo e la partenza del corteo che raggiungerà il monumento del Donatore in Viale Ginevra dove sarà deposta una corona.

Il momento istituzionale si svolgerà nel Salone ducale del Municipio di Aosta, dalle ore 15, con il saluto delle autorità e i discorsi ufficiali e la consegna delle diverse benemerenze per 135 donator i.

In particolare, i riconoscimenti saranno così suddivisi: 38 benemerenze rame (almeno 8 donazioni); 24 benemerenze argento (16 donazioni); 30 benemerenze argento dorato (32 donazioni); 29 benemerenze oro (50 donazioni); 8 benemerenze rubino (75 donazioni); 6 benemerenze smeraldo (100 donazioni). In particolare, riceveranno le benemerenze in smeraldo Elia Impieri (100 donazioni), Eric Uva (113), Ruggero Ruggeri (100), Flavio Déanoz (101), Italo Balliana (125).