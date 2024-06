Cittadini e autorità tutti in posa con Russel Crowe - GALLERIA FOTOGRAFICA

Il centro storico di Aosta oggi ha visto un’invasione pacifica di fan armati di smartphone e sorrisi smaglianti. Il motivo? La visita della superstar neozelandese Russell Crowe, attore e musicista noto per il suo ruolo in "Il Gladiatore", ma anche per essere un carismatico frontman della band The Gentleman Barbers. Crowe, in Valle d'Aosta per un concerto a Cervinia il prossimo 21 giugno, ha fatto tappa nel capoluogo per una dose di cultura locale e, come da copione, un incontro con le autorità.

La giornata è iniziata con un’accoglienza in pompa magna nei pressi della storica Porta Pretoria. Qui, Crowe è stato ricevuto dalle autorità regionali e comunali - DAGLI ASSESSORI REGIONALI AL SINDACO DI AOSTA - che, in segno di benvenuto, gli hanno donato una tradizionale Coppa dell'Amicizia. Per chi non fosse del tutto avvezzo alle usanze valdostane, la Coppa dell'Amicizia è un simbolo di condivisione e fratellanza, solitamente utilizzata per bere in compagnia una sorta di caffè corretto. Chissà se Russell avrà poi provato l’esperienza fino in fondo!

Ma la vera scena del crimine è stata la caccia alla foto. Decine di autorità locali, fan sfegatati e semplici curiosi si sono messi in coda per strappare uno scatto con il celebre attore. Una vera e propria battaglia di selfie, degna di uno dei suoi epici film d'azione. “Mi sembrava di essere sul set di ‘Gladiatore’ con tutto questo entusiasmo”, ha scherzato Crowe, sempre pronto a dispensare battute e sorrisi.

Non sono mancate le scene di panico (moderato) quando una signora ha accidentalmente urtato una colonna romana cercando di ottenere l’angolazione perfetta per la foto. Fortunatamente, nessun danno né alla colonna né alla signora, ma una risata generale ha alleggerito il momento.

Il concerto di Crowe e i suoi Gentleman Barbers, previsto per il solstizio d’estate a Cervinia, si preannuncia già come l'evento clou dell'estate valdostana. Per chi si fosse perso l’occasione di vedere l’attore in centro ad Aosta, non resta che sperare in un altro incontro fortuito o, in alternativa, armarsi di biglietto e salire fino a Cervinia.

In attesa di nuove avventure e, magari, un sequel di questa giornata indimenticabile, la Valle d'Aosta saluta Russell Crowe, che con la sua visita ha portato un pizzico di Hollywood tra le nostre montagne. Per oggi, però, ci resta un'unica domanda: ma Russell, avrà davvero bevuto dalla Coppa dell'Amicizia o l’avrà solo messa in bacheca?