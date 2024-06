Autonomia differenziata, Spelgatti (Lega): “Un momento storico per il Paese. Da oggi inizia un percorso di modernità ed efficienza”

“Con immensa emozione oggi, in prima commissione al Senato, mentre proseguiamo i lavori per l'importantissimo disegno di legge Calderoli sulla montagna, con Roberto ho la gioia di festeggiare l'approvazione definitiva dell'autonomia differenziata. Un momento storico per il Paese, che inizia un percorso di modernità e di efficienza, con un rilancio del potere decisionale delle regioni e un avvicinamento delle scelte che impattano sui territori ai cittadini. Adesso inizierà il percorso delle intese, che permetterà anche alla Valle d'Aosta di ottenere nuovi margini di autonomia, rafforzando il nostro Statuto Speciale e ottenendo nuove materie di competenza. Un ringraziamento speciale va al Ministro Calderoli, che realizza il principale sogno della Lega da sempre, e al Ministro Salvini. Un grazie anche alla premier Meloni e a tutti gli alleati, che hanno reso possibile tutto questo. Adesso, dopo l'autonomia, ci si concentra sull'altra immensa sfida, la montagna, con un quadro legislativo complessivo che ne permetta un effettivo rilancio. Un pensiero di profondissimo ringraziamento lo rivolgo a tutta la mia amatissima comunità valdostana, che mi ha concesso l'onore immenso di essere qui a vivere un momento storico così importante. Ancora grazie di cuore”.

Così in una nota la senatrice della Lega Salvini Premier Nicoletta Spelgatti.