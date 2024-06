Joel Farcoz: « L’Union Valdôtaine, une force renouvelée pour affronter les défis de demain »

Joel Farcoz, nouveau président de l’Union Valdôtaine, se confie sur les ambitions et les objectifs de son mouvement suite au Congrès Extraordinaire de Saint-Vincent. Il insiste sur la nécessité de réunir les forces autonomistes pour défendre les intérêts des Valdôtains dans un contexte de changements globaux et locaux. Farcoz met en lumière les défis tels que la défense des ressources naturelles, la transition écologique et numérique, et la crise de la représentation politique. Il appelle à une Union Valdôtaine unie et forte, capable de porter la voix des Valdôtains à Rome et en Europe, et de relever les défis électoraux à venir avec succès.

Monsieur Farcoz, merci de nous accorder cette interview. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de l'importance de ce document programmatique pour l'Union Valdôtaine?

"Bien sûr. Ce document représente une feuille de route cruciale pour la recomposition de l’aire autonomiste en Vallée d’Aoste. Il s’agit de redéfinir notre identité et nos actions en réponse aux défis actuels, qu’ils soient d’ordre international, comme les changements climatiques et la dé-globalisation, ou locaux, comme la défense de nos ressources et de notre mode de vie".

La situation actuelle est complexe. Quels sont les principaux défis que vous identifiez pour les Valdôtains?

"Nous faisons face à de nombreux défis. La défense de nos eaux, la connectivité avec l’Europe, le développement touristique, la transition écologique et digitale, et la sauvegarde de notre environnement sont autant de priorités. Nous devons aussi nous concentrer sur la décroissance démographique, les politiques familiales, l’égalité des chances et la reconnaissance du travail sur notre territoire. Chaque Valdôtain doit avoir la possibilité de rester et de s’épanouir ici, ou de revenir avec des expériences et des compétences nouvelles".

L’une des préoccupations majeures évoquées est la crise de la représentation. Comment envisagez-vous de la résoudre?

"C’est une question essentielle. Lors des élections régionales de 2020, une grande partie de la population n’a pas voté ou a annulé son bulletin. La fragmentation du paysage politique a laissé de nombreux électeurs sans représentation. Notre objectif est de réunir les forces autonomistes pour offrir une alternative crédible et représentative. Nous devons montrer que l’Union Valdôtaine peut encore être le mouvement de référence pour tous les Valdôtains".

Vous parlez de l’importance de l’UV dans la société valdôtaine. Quel rôle doit-elle jouer aujourd’hui?

"L’Union Valdôtaine ne se limite pas à un parti politique, c’est un mouvement social ancré dans notre territoire. Elle doit être un point de repère pour les citoyens, défendre leurs intérêts et promouvoir un développement harmonieux. Unir nos forces avec d’autres mouvements politiques partageant nos valeurs est crucial pour renforcer notre position et notre influence".

La recomposition de l’aire autonomiste est-elle suffisante?

"C’est un premier pas indispensable, mais il ne faut pas s’arrêter là. L’Union Valdôtaine doit continuer à rassembler toutes les forces qui partagent nos principes et notre volonté de défendre la cause valdôtaine. Nous devons rester ouverts, comme nous l’étions en 1976, et construire un mouvement respectueux des différentes sensibilités politiques".

Comment voyez-vous l’interaction avec le gouvernement italien et l’Europe?

"À Rome, nous devons être capables de nous défendre sur un pied d’égalité. Pour cela, il nous faut un mouvement politique fort, capable de représenter et de défendre les intérêts de la Vallée d’Aoste. En Europe, nous devons promouvoir une vision fédéraliste et démocratique, intégrant tous les peuples dans le processus décisionnel. L’Union Valdôtaine sera aux côtés des peuples frères pour défendre ces valeurs".

Enfin, quelles sont vos priorités pour les prochaines élections?

"Les élections régionales et communales de 2025 seront cruciales. Nous devons être prêts à offrir une organisation solide et une vision claire pour l’avenir. Mais notre action ne s’arrête pas là. Nous visons également les élections parlementaires de 2027 et les élections européennes de 2029. Nous voulons bâtir une Union Valdôtaine forte et durable, capable de porter la voix des Valdôtains sur tous les fronts".

Merci beaucoup, Monsieur Farcoz, pour cette discussion éclairante.