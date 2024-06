Aosta: Modifiche d’urgenza alla circolazione in via Petigat

Per consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione d’urgenza di una tubazione irrigua, via Petigat, all’altezza dei civici numeri 8 e 10, sarà chiusa alla circolazione dalle ore 8 alle ore 18 di domani, giovedì 20 giugno.

Sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori.

Verranno affisse indicazioni per portare a conoscenza dei pedoni, dei residenti e dei conducenti dei mezzi di soccorso (i cui veicoli sono autorizzati al transito, rispettivamente, per raggiungere le proprie abitazioni e per gli interventi di soccorso e di emergenza) del periodo di chiusura della strada e dei percorsi alternativi.