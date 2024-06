Célébration du 30ème anniversaire du jumelage : Nus et Marignier, trente ans d'amitié et departage

Le 30ème anniversaire du jumelage entre les communes de Nus et de Marignier se prépare à être célébré de manière mémorable le samedi 22 juin 2024 à Nus. Cet événement est une belle occasion pour ces deux communes, une en Vallée d'Aoste et l'autre en Haute-Savoie, de renouveler leur amitié et de renforcer les liens tissés au fil des années.

La journée commencera à 9h15 avec un accueil chaleureux à la mairie, où un petit déjeuner sera offert. C’est le moment parfait pour les habitants et les représentants des deux communes de se retrouver et de partager un moment convivial dès le matin.

À 10h, la cérémonie officielle débutera, marquée par la participation de l’Harmonie et de la Batterie Fanfare de Marignier. Ce sera un moment solennel avec le salut au drapeau, suivi de l’inauguration d’une plaque commémorative pour immortaliser cet anniversaire important. Les discours officiels auront lieu dans la salle du Conseil, où les autorités des deux communes prendront la parole pour rappeler l’importance de ce jumelage. Ensuite, la signature du registre officialisera encore une fois cette amitié durable.

À 11h, les participants se rendront à Saint-Barthélemy, une localité de Nus, pour continuer la célébration. À midi, un déjeuner convivial sera organisé à l’aire Leyssé de Lignan, offrant l’occasion de déguster des spécialités locales et de profiter de la belle ambiance estivale.

L'après-midi promet d'être tout aussi captivant avec un spectacle prévu à 14h au Planétaire, une expérience qui ravira certainement petits et grands. Ensuite, à l’aire Reboulaz à Nus, à 16h, un concert de la fanfare "La Lyretta" et du choral aura lieu, ajoutant une touche musicale à la journée.

À 17h30, une messe sera célébrée, un moment de recueillement et de réflexion qui rassemblera tous les participants dans un esprit de paix et d’unité.

Pour clore cette journée festive, un dîner dans le bourg de Nus à 19h30 permettra de finir en beauté. Les habitants et les invités pourront se régaler et échanger dans une ambiance conviviale, marquant ainsi la fin de cette journée mémorable.

Ce 30ème anniversaire du jumelage entre Nus et Marignier sera sans aucun doute un événement riche en émotions, en souvenirs et en amitiés renouvelées, célébrant trois décennies de fraternité et de coopération entre ces deux charmantes communes.