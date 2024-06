GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Il Governo ha approvato l'assegnazione di una sovvenzione a favore della fondazione Willy Holler – ETS di Sarre per contribuire alle spese di funzionamento e organizzazione della sua attività annuale 2024.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stata approvata la sostituzione di alcuni componenti del Comitato regionale per la gestione venatoria e della Consulta faunistica regionale.

È stato approvato il Piano di controllo numerico dei corvidi in Valle d’Aosta per il quinquennio 2024/2028. L’atto permette di proseguire in maniera efficace l’attività di controllo numerico dei corvidi, al fine di garantire il costante contenimento dei danni. Sul territorio regionale sono presenti alcune specie di uccelli appartenenti alla famiglia dei corvidi, quali la ghiandaia, la cornacchia nera, la cornacchia grigia e la gazza, che causano danni ai frutteti, ai vigneti e alle colture orticole, produzioni agricole di alto pregio e di rilevanza economica e turistico-ambientale per il territorio valdostano.

Inoltre, sono state approvate le disposizioni applicative per la concessione degli aiuti per la rimozione e distruzione dei capi di bestiame morti. Si tratta di aiuti concessi agli allevatori, sotto forma di servizi agevolati, per il tramite delle associazioni di allevatori alle quali sono rimborsate le spese sostenute per la rimozione e distruzione dei capi di bestiame morti delle specie di interesse zootecnico.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato il programma delle mostre da realizzare nel 2024 e nel 2025 a cura della Struttura attività espositive e promozione identità culturale presso il Museo Archeologico regionale e il Centro Saint-Bénin di Aosta.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata approvata la nomina dei componenti del Collegio consultivo tecnico per i lavori di sistemazione idraulica dei torrenti Berruard e Buthier di Ollomont, nel comune di Ollomont, finanziati con fondi PNRR.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato costituito un gruppo di lavoro per l’analisi e la pianificazione di un progetto volto alla sperimentazione, in Valle d’Aosta, del modello di “Certificazione antibullismo”, standard di qualità previsto e disciplinato per la prevenzione e contrasto del bullismo. L’obiettivo del progetto è quello di costruire un modello organizzativo improntato all’etica, alla legalità e alla non violenza, adattabile, replicabile e applicabile all’interno di ogni ambiente frequentato da minori.

È stata approvata un'istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di un soggetto del Terzo Settore disponibile alla co-progettazione e alla gestione in partnership del servizio di co-housing in favore di persone anziane autosufficienti, per il periodo dal 5 novembre 2024 al 31 dicembre 2026. Il progetto si colloca nell’ambito degli obiettivi previsti dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale in Valle d’Aosta 2022/2025 che mirano a promuovere uno stato di buona salute come prerequisito per un invecchiamento attivo e partecipe alla vita sociale e lo sviluppo di servizi di co-housing in favore di persone anziane autosufficienti.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

La Giunta regionale ha recepito l’accordo quadro di collaborazione tra l’Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per la promozione di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L’Avviso finanzia i voucher destinati agli enti di formazione accreditati nel territorio della Valle d’Aosta per l’organizzazione di corsi di formazione aggiuntiva in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rivolti a lavoratori e preposti di imprese.

È stata presa in esame la deliberazione relativa all’“Approvazione dell’avviso per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico dei comuni e delle Unités des communes valdôtaines (scuole, municipi e altri edifici), nell’ambito del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027”. Gli interventi riguardano, oltre all’efficientamento energetico, la messa in sicurezza sismica di strutture/edifici, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi tracciati dalla “Roadmap per una Valle d’Aosta Fossil Fuel Free al 2040” e nel PEAR VDA 2030. Sull’atto è richiesto il parere al Consiglio permanente degli enti locali.