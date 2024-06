Chamois riapre il forno comunitario di Corgnolaz

Simone, Lauro e gli amici del Forno di Chamois sono lieti di riaccogliervi con le loro delizie sfornate e vendute direttamente presso il restaurato e premiato forno comunitario di Corgnolaz.

L'appuntamento è fissato per sabato 22 e domenica 23 giugno, un evento da non perdere per tutti gli amanti della buona tavola e delle tradizioni locali.

Il forno comunitario di Corgnolaz, recentemente restaurato e premiato, è pronto a riaprire le sue porte per offrire una vasta gamma di prodotti da forno, tutti preparati con ingredienti di alta qualità e secondo le ricette tradizionali. Tra le delizie sfornate, potrete trovare torcetti, plumcake e focacce, che soddisferanno i gusti di tutti i palati.

Ma la vera star dell'evento sarà il tradizionale pane nero, che ha già conquistato i cuori di molti con il suo sapore unico e la sua qualità eccellente. Non è un caso che questo pane abbia vinto il primo premio nella categoria miglior pane creativo e il terzo posto nella categoria pane con 30% di segale e lievito madre durante l'edizione 2023 del festival transfrontaliero Lo Pan Ner.

Il festival Lo Pan Ner è una celebrazione delle tradizioni panificatorie delle Alpi, un evento che mette in risalto la cultura e le tecniche ancestrali legate alla produzione del pane nero. Il riconoscimento ottenuto dai nostri panificatori locali non fa che confermare l'eccellenza del loro lavoro e la bontà dei loro prodotti.

Quindi, segnatevi le date sul calendario: sabato 22 e domenica 23 giugno. Venite a Chamois per godervi una giornata all'insegna del buon cibo, della tradizione e della convivialità. Non perdete l'occasione di assaporare il meglio che il nostro forno comunitario ha da offrire. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa esperienza gastronomica unica!