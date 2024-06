Da Poste Italiane un insulto alla memoria di Giacomo Matteotti

"In un momento in cui si celebra il centenario dell'omicidio di Giacomo Matteotti, coraggioso deputato socialista brutalmente assassinato da squadristi fascisti, questa scelta appare come un vero e proprio insulto alla memoria di chi ha lottato e sacrificato la propria vita per la libertà e la democrazia". La maggioranza del Comune di Aosta, rappresentata da Pietro Varisella (Alliance Valdôtaine), Laurent Dunoyer (Union Valdôtaine) e Paolo Tripodi (Progetto civico progressista), esprime con forza la propria indignazione e condanna questa scelta del Governo. In un comunicato congiunto, i capigruppo consiliari hanno dichiarato che "nei giorni in cui si ricorda l’assassinio di Giacomo Matteotti, in alcun modo possiamo tollerare la commemorazione del personaggio che ha condiviso, compiacendosene, proprio quell’atto brutale".

Giacomo Matteotti è ricordato per le sue aperte denunce contro il regime fascista e per il suo coraggio nel difendere gli ideali democratici. La decisione di Poste Italiane di onorare Italo Foschi, noto organizzatore dello squadrismo a Roma e fedele sostenitore di Mussolini fino alla Repubblica di Salò, è vista come un atto provocatorio e inaccettabile. Foschi non solo ha sostenuto apertamente la legittimità dell'omicidio di Matteotti, ma è stato anche parte attiva nelle atrocità commesse dal Fascismo, comprese le violenze delle brigate nere e delle SS naziste.

"Questo francobollo - si legge ancora nella nota - rappresenta un'offesa non solo alla memoria di Matteotti, ma anche a quella di tutti gli antifascisti che hanno difeso con la loro vita gli ideali di libertà e democrazia".

La maggioranza del Comune di Aosta esorta tutti i cittadini e le cittadine a unirsi alla protesta, chiedendo che "venga immediatamente bloccata la distribuzione di questo francobollo. In un momento storico così significativo, è fondamentale difendere e rispettare i valori per i quali Giacomo Matteotti e tanti altri hanno combattuto".