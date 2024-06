Aosta: Manutenzione e sicurezza, nuovo accordo quadro per gli edifici comunali

La Giunta Municipale di Aosta, guidata da Gianni Nuti, ha approvato un Accordo quadro per i lavori di manutenzione edile, pronto intervento e antisfondellamento negli edifici di proprietà comunale o utilizzati dal comune. Questo provvedimento nasce dall'esigenza di affrontare situazioni critiche come i fenomeni di sfondellamento che hanno interessato, nell'ottobre scorso, la palestra della scuola Saint Roch e una parte del Mercato coperto di Aosta.

Per rispondere a tali emergenze, l'Amministrazione comunale ha inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 un obiettivo strategico per la verifica e la manutenzione dei solai in latero cemento. Questo intervento mira a mitigare i rischi di sfondellamento, garantendo maggiore sicurezza nelle strutture pubbliche.

Aosta gestisce oltre cinquanta strutture di varia destinazione, tra cui scuole, asili nido, edifici istituzionali, impianti sportivi e centri socio-sanitari. In passato, la manutenzione di questi immobili è stata realizzata tramite accordi quadro limitati, con una copertura temporale di poco superiore a un anno. Il nuovo Accordo quadro quadriennale, invece, riguarda tutti gli edifici comunali, offrendo una maggiore flessibilità e rapidità di risposta alle necessità manutentive. Questo accordo è parte integrante del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, mirato a migliorare l’efficienza dell'azione amministrativa.

L'attuazione dell'accordo avverrà tramite contratti attuativi, finanziati in base alle necessità effettive. La Giunta ha già stanziato risorse attuali per attivare contratti per un totale di circa 240 mila euro. In futuro, con l'arrivo di ulteriori risorse, in linea con le previsioni del Piano triennale, saranno attivati ulteriori contratti per continuare il lavoro di manutenzione necessario.

Questo provvedimento non solo risponde alle criticità emerse, ma rappresenta un passo importante verso una gestione più efficiente e sicura del patrimonio edilizio comunale, dimostrando l'impegno dell'Amministrazione di Aosta nel garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini.