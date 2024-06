Fino al 30 giugno i cittadini possono opporsi all’inserimento sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 dei dati precedenti al 19 maggio 2020

La scelta può essere revocata e nuovamente registrata nel Sistema TS più volte, fino al 30 giugno 2024. Il sistema selezionerà l’ultima indicazione caricata cronologicamente.

Il mancato accesso al servizio on line "FSE - Opposizione al pregresso" o l’accesso al servizio senza registrare la propria opposizione comporterà il caricamento automatico dei propri dati e i documenti sanitari disponibili e antecedenti al 19 maggio 2020 nel FSE.

Per una corretta informazione dei cittadini è stata avviata la campagna “Sicuri della nostra salute” dedicata al Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, lo strumento che il servizio sanitario sta potenziando, con i fondi del PNRR, per migliorare l’assistenza. Esso contiene dati e documenti sanitari in sicurezza e permette al personale sanitario di consultarli ovunque, anche in situazioni di emergenza.

La campagna è realizzata dal Ministero della Salute, di concerto con il Dipartimento della trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’economia e delle finanze, in collaborazione con le Regioni e Province autonome.