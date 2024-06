EUROPEE, P.PAGANINI (ANALISTA GEOPOLITICO): I LIBERALI APRANO DIALOGO COSTRUTTIVO CON FI, UNICA VERA FORZA POLITICA DI CENTRO

“L’ottimo risultato di Forza Italia e il crollo del duo Azione e Stati Uniti d’Europa è significativo. Chiedo perciò ai liberali che hanno sostenuto Azione e Stati Uniti d'Europa di riflettere seriamente sul proprio futuro. È essenziale distaccarsi da coloro che vi hanno guidato acriticamente verso un vicolo cieco. Invece, vi invito ad aprire un dialogo costruttivo con l'unica forza politica di centro, riconosciuta dagli elettori per la sua capacità di riformare l'Europa: Forza Italia”, così in una nota l’analista economico e geopolitico Pietro Paganini in merito ai risultati delle Europee. “Azione e Stati Uniti d'Europa-prosegue- hanno fallito nel rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini con soluzioni veramente liberali. Hanno promesso liberalismo senza mai praticarlo, privilegiando gli interessi delle élite piuttosto che quelli dei cittadini”.

Secondo Paganini “se si fossero affidati al metodo sperimentale della scienza avrebbero capito che i cittadini europei hanno paura e necessitano di politiche che li rassicurino. Non significa necessariamente politiche populiste; i liberali se colgono i problemi sanno anche risponderli con politiche razionali, pragmatiche ed efficaci. È ora di riconoscere questi errori-ha chiosato- e non di attribuire la colpa a un elettorato etichettato come incapace.Continuare su questa strada sarebbe ripetere gli stessi errori che hanno portato i liberali a perdersi in iniziative come Renew Europe, diluendo i loro principi pur di mescolarsi con altri”.

Il Prof. Paganini ha concluso invitando “ tutti coloro che si riconoscono nel liberalismo a riconsiderare il proprio errore, nello spirito liberale, e riconsiderare il proprio allineamento, aprendo un dialogo con Forza Italia”.