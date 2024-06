Visions Européennes – Formation aux médias

L'Union internationale de la Presse francophone (UPF) section Vallée d'Aoste, le Centre Abbé Trèves, l'A.V.A.S. (Association Valdôtaine Archives Sonores) et avec le soutien du Service des activités culturelles de la Région Autonome Vallée d'Aoste organisent du 15 au 22 septembre 2024 un cours de formation à la réalisation de reportages audiovisuels dans un contexte d'échanges culturels européens francophones au sein du réseau mondial UPF.





Le cours de formation, essentiellement pratique, se déroulera de façon intensif et immersif durant une semaine, où 3 jeunes originaires de la Vallée d’Aoste sélectionnés auront l'occasion d'écrire, de tourner, de monter et de post-produire un bref reportage audiovisuel. Ils se formeront avec 3 jeunes Bulgares du même âge qui les guideront au sein de la culture de leur pays.





Le cours se déroulera du 15 au 22 septembre 2024 à Sofia en Bulgarie.





L'encadrement et la formation sur place seront assurés par Joseph Péaquin, réalisateur et Président de l'UPF Vallée d'Aoste.





Tous les jeunes entre 18 et 29 ans peuvent participer aux sélections. Il leur suffit d'envoyer un CV et une lettre de motivation à l'adresse email : info@upfvda.org au plus tard dimanche 30 juin 2024 .





Conditions requises : être résident ou domicilié en Vallée d'Aoste et démontrer une réelle motivation aux métiers de la communication, des médias, du journalisme, du cinéma, une bonne capacité d'expression et de sociabilité, une correcte connaissance de la culture Valdôtaine et bien entendu aimer la Francophonie.





A leur retour, les jeunes participants de la Vallée d’Aoste devront rédiger un article sur l'expérience formative en Bulgarie. Les articles seront ensuite publiés sur le site Internet de l'UPF section Vallée d'Aoste à l'adresse www.upfvda.org et dans le bulletin de la section valdôtaine de l'UPF Le Forum Francophone.

La participation est entièrement gratuite. Tous les frais seront pris en charge : le voyage A/R d'Aoste à Sofia en avion, les déplacements, l'hébergement à l'hôtel et les repas sur place ainsi que le coût du cours de formation.

Cette formation est réalisée grâce à la collaboration de l'UPF Bulgarie et le soutien de l’Institut Français de Bulgarie (Ambassade de France).

Le programme se déroulera comme suit :





JOUR 1 :

Départ d'Aoste pour Sofia.





JOUR 2 :

Présentation de la Vallée d’Aoste sous forme de fichier multimédia par les jeunes de notre région et inversement les Bulgares présenteront leur pays dans un esprit d’échanges culturels et d’ouverture sur l’Europe.

Fondamentaux de la grammaire audiovisuelle (écriture, plans, cadrages, raccords, son, effets, mixage, montage…).

Visionnement d’un reportage francophone.

Méthodologie de la réalisation : Analyse et décryptage de la fabrication du reportage visionné.

Techniques de l'écriture et de l'interview.

Approche et pratique au matériel de tournage (caméra et micros).

Approche au matériel de montage et de mixage.





JOUR 3 :

Écriture en groupe d’un bref reportage. Écriture d’un commentaire en voix-off.





JOUR 4 :

Tournage du reportage écrit la veille avec le matériel de tournage. Image, son, réalisation, interviews.





JOUR 5 :

Ré-écriture du commentaire en fonction du tournage. Montage et post-production du reportage.





JOUR 6 :

Suite et fin du montage et post-production du reportage.





JOUR 7 :

Débriefing, questions et commentaires.

Visite culturelle du pays hôte.





JOUR 8 :

Fin de la formation

Retour à Aoste





Dernier délai pour candidater : 30 juin 2024

Pour toutes informations :

info@upfvda.org

Tél : 349 2972071