LA BIBLIOTECA OSPEDALIERA RIPRENDE L’ATTIVITÀ DI PRESENTAZIONI DI LIBRI

L'Azienda USL informa i cittadini che la Biblioteca Ospedaliera “Maria Bonino”, sita al 4° piano dell’Ospedale “Parini”, riprende l’attività di presentazioni di libri a partire dal 14 giugno. Dopo una lunga pausa dovuta prima alle restrizioni pandemiche e poi a una riorganizzazione interna, “siamo entusiasti di riaprire le nostre porte alla comunità e offrire nuovamente questo importante servizio culturale e di condivisione”, spiega la responsabile, dott.ssa Elisabetta Ignoti. “Le presentazioni di libri, che verranno presto calendarizzate, mirano a fornire momenti di arricchimento culturale e svago per pazienti, visitatori e personale ospedaliero. Questi eventi non solo promuovono la lettura, ma offrono anche un'opportunità di socializzazione e riflessione, contribuendo a un clima di benessere e accoglienza per chi frequenta l'ospedale. In questo senso invitiamo i cittadini a segnalarci libri e autori da presentare.”

Il primo appuntamento di questa nuova serie di incontri, il 14 giugno alle ore 17:30 nella sala conferenze della Biblioteca, proporrà il libro "Nuovi equilibri: sulle tracce di un ritorno" degli autori Andrè Roveyaz e Francesco Guffanti, fotografi naturalisti. Si tratta di un libro fotografico dedicato al ritorno del lupo in Valle d'Aosta. Dopo un lungo e costante lavoro durato 5 anni, le immagini ottenute offrono al lettore una nuova prospettiva sulla presenza del lupo sulle Alpi, approfondendo la conoscenza di questa affascinante creatura e il suo ruolo fondamentale nell'ecosistema naturale. Il progetto ripercorre in ordine cronologico la storia della prima famiglia di lupi del Monte Bianco, dalla formazione della coppia alla nascita dei cuccioli. Spinti da una grande passione, gli autori sottolineano l'importanza del rispetto della natura e di un'armoniosa coesistenza con tutte le specie selvatiche, lasciando da parte pregiudizi e disinformazione.

Alla presentazione saranno presenti i due autori che discuteranno del lavoro svolto e risponderanno alle domande del pubblico. L’accesso è libero.