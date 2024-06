L’impatto delle false recensioni su ristoranti

Le recensioni ingannevoli sui social portano spesso i consumatori a compiere scelte commerciali errate, influenzandoli negativamente.

Secondo Sbraga, circa il 25% dei turisti stranieri prenota i ristoranti online prima di partire, attribuendo grande credibilità alle recensioni. Le recensioni possono incidere fino al 30% del fatturato per quei ristoranti che non hanno una clientela fidelizzata. Garantire l'affidabilità delle recensioni è quindi fondamentale per evitare distorsioni di mercato.

FIPE ribadisce costantemente la necessità di tutelare la reputazione digitale delle attività di ristorazione, che sono costituite prevalentemente da micro e piccole imprese. Anche durante l'Assemblea Generale di Hotrec dello scorso aprile, il Direttore Generale di FIPE, Roberto Calugi, ha sottolineato che il 66,6% dei consumatori considera decisive le recensioni nella scelta del locale. Questo dato indica l'urgenza di interventi per proteggere meglio le imprese del settore.

La Federazione, che nel 2017 ha attivato lo sportello “SOS RECENSIONI” per assistere le imprese associate, continua a chiedere un intervento tempestivo delle istituzioni nazionali ed europee per garantire un controllo più efficace su ciò che viene pubblicato online.