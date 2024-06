Firmata l’ipotesi di accordo del CCNL dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale Turismo

Nonostante la diffida di ANIR e ANGEM a non sottoscrivere nessun accordo sulla Ristorazione Collettiva, le parti firmatarie hanno proseguito con la sottoscrizione. "Ora vedremo il comportamento di queste due associazioni datoriali," ha commentato Raffaele Statti, segretario del sindacato Uiltucs Valle d'Aosta. "Hanno emulato la Federdistribuzione nel Contratto del Terziario, ricredendosi ed allineandosi subito dopo."

Nei prossimi giorni, l'ipotesi di accordo sarà illustrata nelle assemblee dei lavoratori, dove si discuteranno i dettagli dell'intesa. Sul fronte economico, l'accordo prevede, per il periodo 2024-2027, un incremento di 200 euro riparametrati al 4° livello.

"Le organizzazioni sindacali ringraziano le lavoratrici e i lavoratori," ha aggiunto Statti, "che non solo nello sciopero del 4 Giugno, ma anche nelle mobilitazioni precedenti hanno offerto la massima partecipazione, dando una 'lezione di comportamento' a coloro che hanno seguito gli eventi senza parteciparvi."

Questo accordo rappresenta un passo significativo per il settore, garantendo non solo miglioramenti economici, ma anche un riconoscimento del valore e dell'impegno dei lavoratori in un periodo di grandi sfide.