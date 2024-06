Vuoi approfittare di un contributo economico per partecipare ai campi estivi dell'Associazione Libera? Affrettati: in 8 hanno già risposto, ma ci sono ancora 2 borse di studio disponibili

Maria Grazia Vacchina, segretaria di Cittadinanzattiva Valle d’Aosta, capofila del progetto "Cittadini si diventa", annuncia che otto candidature sono state già accreditate per il programma estivo di impegno civile "E!State Liberi! – Campi di Impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie".

Il progetto, sostenuto anche dai partner Acli VdA, Enaip VdA, Cooperativa Forrestgump VdA e Cooperativa La Sorgente, ha riscosso un successo significativo, un risultato che, come sottolinea Vacchina, non era affatto scontato e che ispira a proseguire con rinnovato impegno per il bene comune.

Tuttavia, ci sono ancora due posti disponibili, quindi se siete interessati e idonei, vi incoraggiamo a presentare la vostra candidatura quanto prima. I nuovi candidati saranno accettati in ordine di arrivo, per un periodo di circa quindici giorni.

Il bando prevede l'erogazione di un contributo per sostenere le spese di partecipazione di giovani adulti, tra i 18 e i 34 anni, come volontari nei campi residenziali organizzati dall’Associazione Libera, "E!State Liberi! – Campi di Impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie".

Cittadinanzattiva Valle d’Aosta, in partenariato con Acli VdA e in collaborazione con Enaip Valle d’Aosta, Cooperativa La Sorgente e Cooperativa Forrest Gump VDA 2.0, grazie al finanziamento della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta e del CSV Valle d’Aosta-Odv, ha indetto questo bando per la copertura di 10 borse di formazione.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito della coprogettazione con il Dipartimento Politiche sociali della Regione, e rientra nelle attività finanziate dal fondo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. L'obiettivo è fornire supporto economico per percorsi formativi che aumentino la consapevolezza e la conoscenza del fenomeno mafioso e della criminalità organizzata, educando le giovani generazioni alla cittadinanza attiva e all’antimafia. Un ulteriore scopo è quello di promuovere momenti di restituzione, coinvolgendo attivamente le associazioni locali, l'Osservatorio regionale Antimafia del Consiglio regionale della Valle d’Aosta e l’Università della Valle d’Aosta, attraverso il progetto “Ambasciatori della legalità”.

"Il progetto calza perfettamente con le finalità perseguite dall’associazione – spiega Maria Grazia Vacchina – con particolare riferimento al principio di sussidiarietà costituzionalmente garantito, da rendere effettivo nella democrazia del quotidiano. Inoltre, rinsalda una sinergia virtuosa con le associazioni partner del progetto a favore dei giovani, cuore della nostra speranza". Saranno finanziate fino a un massimo di 10 richieste, con un contributo massimo pari a 640 euro a persona. Cittadinanzattiva Valle d’Aosta si riserva il diritto di rimodulare il contributo economico qualora il campo estivo prescelto si svolga in prossimità della regione Valle d’Aosta. Se ci saranno disponibilità finanziarie aggiuntive, potranno essere finanziate ulteriori spese correlate alle attività previste dal bando, fino a un massimo di 800 euro a persona.

Le candidature devono essere presentate compilando i moduli allegati al bando, disponibili al seguente [link bando]. Le domande devono essere inviate entro le ore 12.00 del 31 maggio 2024 agli indirizzi di posta elettronica segreteria@fondazionevda.it e mgvacchina@gmail.com. Non perdete l'opportunità di partecipare a questo progetto unico, contribuendo attivamente alla lotta contro le mafie e alla promozione della legalità!