L'innovazione digitale per la rinascita dei borghi secondo la lista Rassemblement Valdôtain

L'incontro, caratterizzato da una buona partecipazione, ha visto la presenza di Lombard Martina e Champion Luca.

L'incontro ha avuto come protagonista Aggravi Stefano, che ha trattato saggiamente il tema dell'innovazione digitale come chiave per il rilancio e lo sviluppo dei borghi. il capogruppo regionale illustrato come le nuove tecnologie possano trasformare i piccoli centri abitati, rendendoli non solo più moderni e connessi, ma anche più attrattivi per nuove attività economiche e turistiche.

Lombard Martina e Champion Luca hanno partecipato attivamente all'incontro, apportando il loro contributo e sottolineando l'importanza di investire in progetti innovativi per il futuro dei borghi. Entrambi hanno espresso il loro sostegno alle iniziative che mirano a combinare tradizione e innovazione, valorizzando il patrimonio culturale e storico delle piccole comunità attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

La presenza di un pubblico attento ed interessato ha dimostrato quanto il tema dell'innovazione digitale sia sentito e rilevante per la comunità. I cittadini di Châtillon hanno partecipato con interesse e coinvolgimento, segno di un forte desiderio di vedere i propri borghi rinascere e prosperare attraverso soluzioni moderne e sostenibili.

L'incontro elettorale a Châtillon ha rappresentato un'importante occasione di confronto e di riflessione sul futuro dei borghi. Con l'intervento di Aggravi Stefano e la partecipazione di Lombard Martina e Champion Luca, il dibattito ha messo in luce le potenzialità dell'innovazione digitale come strumento di rinascita e sviluppo per le piccole comunità, aprendo la strada a nuove prospettive di crescita e benessere per il territorio.