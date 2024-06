Aosta: Ultimo termine per la presentazione delle offerte per le unità immobiliari "Villette ex impiegati Cogne"

Le unità immobiliari in questione sono situate tra via Pollio Salimbeni, via Liconi, via Verraz, via Elter e corso Battaglione Aosta. La vendita è stata stabilita dagli indirizzi della Giunta Comunale, approvati con la deliberazione n. 32 del 4 marzo 2024.

L'importo a base di gara è fissato a 2.279.870 euro e l'aggiudicazione avverrà a favore della migliore offerta in aumento rispetto alla base d'asta. Possono partecipare alla gara sia persone fisiche che giuridiche, purché non rientrino tra i soggetti esclusi ai sensi dell'art. 1471 c.c. e dell'art. 94 Dlgs 36/2023.

Per ulteriori dettagli riguardanti i beni in vendita e le modalità di partecipazione, gli interessati possono consultare il disciplinare di pubblico incanto predisposto dal Servizio Patrimonio dell'Area A1 del Comune di Aosta. Tutta la documentazione, inclusa l'avviso di gara, è disponibile nella sezione “Albo pretorio” del sito Internet comunale www.comune.aosta.it.

Per eventuali richieste di chiarimento, è possibile contattare via email i referenti R. Sacco e L. Mammoliti agli indirizzi r.sacco@comune.aosta.it e l.mammoliti@comune.aosta.it.