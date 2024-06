L’Amministrazione Comunale replica a Legambiente sull'abbattimento degli alberi del Tesolin

"Legambiente ha correttamente segnalato lo stato di avanzato disfacimento della pista di atletica attuale. Tuttavia, l’Amministrazione comunale ha specificato che il degrado è stato principalmente causato dalle radici delle piante presenti nell’area della pista. Queste piante risultano quindi incompatibili con la pista di atletica, anche nella sua configurazione attuale a sei corsie. L’ampliamento a otto corsie non è il motivo principale che rende necessario il taglio delle piante". E' quanti scrive in una nota l'assessore Corrado Cometto.

Il progetto di rifacimento, concordato durante diversi incontri con il Coni della Valle d’Aosta e la Fidal, prevede la sostituzione delle piante tagliate con nuovi esemplari posizionati in modo più funzionale per le attività del campo di atletica. Il piano include una siepe e un filare di alberi in posizioni compatibili con la nuova struttura. Ulteriori piantumazioni saranno effettuate nelle aiuole a Est, sul parcheggio di via Garin, oltre che a Sud e a Nord della pista.

"L’Amministrazione comunale - ribadisce Cometto - ha assicurato che il verde nell’area non solo sarà sostituito, ma anche ampliato, garantendo un equilibrio tra le esigenze sportive e quelle ambientali. Per quanto riguarda le preoccupazioni di Legambiente sulla nidificazione dei volatili, l’operazione di taglio delle piante è stata programmata nella stagione favorevole, conforme alle disposizioni di legge, fin dalla stesura del primo cronoprogramma del progetto"