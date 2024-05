Accordo tra Regione Valle d’Aosta, Comune di Courmayeur e Cassa Depositi e Prestiti per il progetto “Nuovo Trasporto Alpino”

E' stato firmato oggi a Courmayeur l’Accordo tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Comune di Courmayeur e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), che consentirà di usufruire dei servizi di assistenza e consulenza prestati da CDP per l’approfondimento e la valutazione della sostenibilità dell’iniziativa Nuovo Trasporto Alpino, proposta dal Comune di Courmayeur per la realizzazione di nuovi collegamenti e infrastrutture di mobilità sostenibile sul territorio comunale finalizzate allo sviluppo turistico e la competitività.

Lo studio, che sarà sviluppato partendo dall’ipotesi progettuale Nuovo Trasporto Alpino, si concentra su una rete di trasporto tramite impianti a derivazione funiviaria e su rotaia aerea con valenza turistica, urbana e sciistica, per un collegamento innovativo tra il Capoluogo di Courmayeur, le valli laterali e il comprensorio sciistico, capace di salvaguardare il territorio attraverso soluzioni realizzabili e a basso impatto.

Il Presidente della Regione e l’Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile evidenziano che l’Accordo attua quanto previsto dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il triennio 2024-2026 nel quale si prevede che nel settore degli impianti a fune vengano promosse misure differenziate a seconda della dimensione, della valenza locale, nazionale o internazionale dei comprensori sciistici, per lo sci di discesa e per il fondo, al fine di consentire a tutti una buona capacità di adattamento ai cambiamenti ambientali, economici e sociali in un’ottica di sostenibilità. A ciò si affianca l’opportunità di approfondire soluzioni innovative e replicabili di mobilità alternativa in ambiti montani come la realtà della Valdigne che sarà oggetto di analisi da parte di CDP.

Per il Comune di Courmayeur l’intesa siglata rappresenta un primo passo concreto per valutare la fattibilità di una proposta di studio su un progetto rivoluzionario per il trasporto urbano a 360° sulla località. Un piano che guardi al futuro, con attenzione alla salvaguardia dell’ambiente, alla riduzione del traffico verso le valli e alla sostenibilità finanziaria. L’obiettivo è di riposizionare e rilanciare la località alpina ai piedi del Monte Bianco sui mercati internazionali grazie ad una offerta altamente innovativa.

Per Cassa Depositi e Prestiti, nel suo ruolo di Istituto Nazionale di Promozione, questo nuovo Accordo si inserisce in una più ampia strategia, individuata nel Piano Strategico, che punta a rafforzare il rapporto con enti pubblici e amministrazioni locali al fine di realizzare progetti di sviluppo sostenibile, di ammodernamento delle infrastrutture di trasporto che abbiano effetti positivi per il territorio e le comunità locali. Un’attività che nel 2023 si è concretizzata con l’assistenza a 17 amministrazioni centrali titolari di investimenti nell’attuazione di oltre 90 linee di investimento del PNRR per un valore complessivo di circa 50 miliardi di euro, di cui tre miliardi gestiti direttamente da CDP.