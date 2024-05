Letture Altre, mercoledì 5 giugno al Parking de la Ville

Letture Altre animerà per la terza edizione la città di Aosta, mercoledì 5 giugno alle 20.30 al Parking de la Ville. Il progetto, proposto per la prima volta nel 2022, è rivolto a studenti e studentesse che frequentano le scuole superiori del capoluogo regionale. Nasce per volontà dell’Assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche Giovanili del Comune, Samuele Tedesco, con il fine di prevenire il disagio giovanile attraverso l’attivazione culturale. E’ affidato nell’ideazione, progettazione e organizzazione a Palinodie Compagnia Teatrale, in collaborazione con Creature Montane, associazione che organizza il Festival Città Diffusa. A sostenere l’edizione del 2024 anche Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta che ha istituito un premio per ciascun e ciascuna partecipante con l’obiettivo di favorire l’adesione dei giovani ad attività che promuovano la cultura, il lavoro in gruppo e la messa in gioco così da contrastare il rischio di isolamento sociale.

Il taglio che fin da subito Palinodie ha voluto imprimere è quello della coscienza sociale e della condivisione comunitaria, proponendo una riflessione sul tema dell’alterità in un’ottica di partecipazione e dialogo. Al centro dell’iniziativa è il coinvolgimento di giovani nell’esprimere pubblicamente la propria lettura dell’esperienza, proponendo temi per loro rilevanti. Il percorso di Letture Altre prevede alcuni incontri preparatori in cui ai partecipanti viene chiesto di scegliere e poi presentare, in coppia o in gruppo, un testo inedito e delle immagini che esplorano, di anno in anno, la parola alterità.

Anche l’edizione 2024 torna ad abitare l’ultimo piano del parcheggio multipiano alle porte della città. Non è una scelta casuale. Lavorare con gli spazi e con i loro significati è una delle cifre stilistiche di Palinodie. Il parking rappresenta per contrapposizione il desiderio di “non parcheggiare i giovani” alle porte della città, ma rispondere alla richiesta di ascolto e dialogo con la comunità e la cittadinanza. Il Parking è inoltre il luogo che consente di ragionare sulla necessità e sul sogno di una città senz’auto, sostenibile e attenta alla mobilità.

In questa edizione sono coinvolti 25 tra ragazze e ragazzi, suddivisi in nove gruppi. I temi da loro individuati mostrano ancora una volta una visione plurale del contemporaneo, costruendo un mosaico di sensibilità. Essi spaziano dalle emozioni all’esperienza della relazione, attraversando la ricerca di senso e di benessere.

Letture Altre, così come negli anni passati, è un contest all’interno del quale sono previsti diversi premi che mirano a promuovere la lettura e l’accesso alla cultura, la cura e il rispetto del territori oltre che, novità di quest’anno, valorizzano la partecipazione attiva dei giovani e delle giovani.

Premio della giuria : per ogni componente del gruppo, biglietto di accesso per un evento culturale e buoni libro per un valore di 350€

: per ogni componente del gruppo, biglietto di accesso per un evento culturale e buoni libro per un valore di 350€ Premio del pubblico : per ogni componente del gruppo, buono per kit di accessori tecnologici e buoni libro per un valore di 300€

: per ogni componente del gruppo, buono per kit di accessori tecnologici e buoni libro per un valore di 300€ Premio dei gruppi : per ogni componente del gruppo, adozione di un alveare e ricezione del miele prodotto e buoni libro per un valore di 250€

: per ogni componente del gruppo, adozione di un alveare e ricezione del miele prodotto e buoni libro per un valore di 250€ Premio Festival Città Diffusa : la proposta scelta dalla direzione artistica presenterà il proprio pezzo all’interno del programma del Festival Città Diffusa 2024

: la proposta scelta dalla direzione artistica presenterà il proprio pezzo all’interno del programma del Festival Città Diffusa 2024 Premio Attivazione, novità dell’anno , messo in campo da Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta per riconoscere l’attivazione individuale e la messa in gioco nella relazione nel gruppo e con il pubblico.

Presidenti di giuria saranno le Eterobasiche, Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicoloni note su Instagram e Tik Tok per l’ironia con cui portano in scena gli stereotipi di “maschi etero basic” trasformando in parodia i pregiudizi che gli uomini hanno nei confronti delle donne e affrontando i temi della parità e della non discriminazione. Le Eterobasiche saranno ad Aosta anche martedì 4 giugno alle 18.00 presso la libreria Briviodue in Piazza Chanoux ad Aosta per la presentazione del loro recente libro “Romanzo di un maschio” edito da Einaudi, che racconta tre episodi di storie di vita quotidiana fatte di vicende grottesche in cui ancora una volta è protagonista l’”uomo basico”.

Tutti gli eventi sono gratuiti ed aperti al pubblico.