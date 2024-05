Rapporto sulla Qualità dell'Aria 2023 conferma risultati positivi con alcune criticità per l'ozono

Il rapporto fornisce un'analisi dettagliata delle concentrazioni degli inquinanti rilevati nelle stazioni di monitoraggio della regione, offrendo una panoramica completa della situazione ambientale.

Risultati principali del rapporto

Particolato PM10 e PM2.5

Non ci sono stati superamenti dei limiti vigenti per il particolato PM10 e PM2.5 in tutte le stazioni di monitoraggio, con valori che rimangono in linea con quelli degli anni precedenti. Questo indica una continuità nella gestione e nel controllo delle emissioni di particolato fine, un parametro fondamentale per la salute pubblica.

Ozono

L'ozono rappresenta una criticità, con superamenti del valore obiettivo per la protezione della salute umana registrati a Donnas e Aosta, e del valore obiettivo per la protezione della vegetazione a La Thuile. Questo inquinante, tipico dei mesi estivi, continua a rappresentare una sfida per la regione.

Biossido di Azoto

I livelli di biossido di azoto sono rimasti entro i limiti di legge per la media annua in tutte le stazioni di monitoraggio, senza superamenti rispetto agli anni precedenti. Questo è un indicatore positivo della qualità dell'aria, soprattutto nelle aree urbane più trafficate.

Benzene

Il benzene, monitorato unicamente ad Aosta Piazza Plouves, ha rispettato il valore limite. Questo risultato rassicura riguardo alla presenza di questo composto organico volatile, noto per i suoi effetti negativi sulla salute.

Microinquinanti su PM10

Anche i microinquinanti come il benzo(a)pirene e i metalli hanno rispettato i limiti e gli obiettivi di legge, confermando una situazione sotto controllo per questi inquinanti più specifici e potenzialmente pericolosi.

Analisi aggiuntive e focus del rapporto

Oltre ai dati di concentrazione degli inquinanti, il rapporto presenta alcuni focus specifici:

Campagna di monitoraggio a Pont-Saint-Martin : I risultati ottenuti con il laboratorio mobile rispecchiano l'andamento generale della qualità dell'aria nella regione, con criticità rilevate solo per l'ozono.

: I risultati ottenuti con il laboratorio mobile rispecchiano l'andamento generale della qualità dell'aria nella regione, con criticità rilevate solo per l'ozono. Ripartizione delle emissioni inquinanti : Viene fornita una ripartizione aggiornata delle emissioni inquinanti per tipologia di sorgente, offrendo una visione chiara delle principali fonti di inquinamento.

: Viene fornita una ripartizione aggiornata delle emissioni inquinanti per tipologia di sorgente, offrendo una visione chiara delle principali fonti di inquinamento. Mappe di concentrazione degli inquinanti : Prodotte con la modellistica di dispersione, queste mappe permettono di visualizzare la distribuzione degli inquinanti sul territorio regionale.

: Prodotte con la modellistica di dispersione, queste mappe permettono di visualizzare la distribuzione degli inquinanti sul territorio regionale. Valutazione della qualità dell'aria secondo la nuova direttiva europea: La valutazione viene effettuata in conformità con la nuova direttiva europea, attualmente in fase di approvazione, garantendo l'aderenza agli standard più recenti.

Consultazione del rapporto

Il rapporto completo sulla qualità dell'aria del 2023 è disponibile sul sito dell’ARPA Valle d'Aosta a questo LINK.

Questo documento rappresenta un'importante risorsa per cittadini, ricercatori e amministratori locali, fornendo informazioni cruciali per la pianificazione di politiche ambientali efficaci e per la tutela della salute pubblica nella Valle d'Aosta.