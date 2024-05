Riduzione dei costi autostradali per i motocicli: Discussione in Consiglio regionale

Richiamando la vocazione turistica della Valle d'Aosta, il gruppo ha sottolineato l'importanza di migliorare i sistemi di accesso per incrementare l'attrattività della regione. In particolare, il turismo "a due ruote" rappresenta un settore di utenza significativo, sia in termini quantitativi che qualitativi, che potrebbe essere ulteriormente incentivato grazie a una riduzione dei costi autostradali. La Lega VdA ha inoltre evidenziato che l'usura prodotta da un motociclo sull'infrastruttura stradale è notevolmente inferiore rispetto a quella di un autoveicolo, chiedendo quindi come il Governo intenda procedere in dialogo con le società concessionarie Sav e Rav.

Il Presidente della Regione ha concordato sull'importanza del "turismo motociclistico", che rappresenta un segmento rilevante sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Tuttavia, ha osservato che i motociclisti spesso preferiscono strade diverse dai percorsi autostradali. Pur riconoscendo l'incoerenza nel considerare allo stesso modo una moto e un veicolo più grande, ha chiarito che la Regione non può intervenire sulla differenziazione delle tariffe per tipologia di veicolo. Tale differenziazione, infatti, potrebbe creare problemi di concorrenza territoriale e tra società concessionarie, tanto che gli sconti attualmente applicati sono riservati esclusivamente ai residenti valdostani.

Il Presidente ha inoltre menzionato un accordo a livello nazionale, in vigore dal 2017, che prevede uno sconto del 30% del pedaggio per i motocicli su tutte le tratte autostradali italiane. Per beneficiare di questa riduzione, è necessario dotarsi di un apparecchio di telepedaggio dedicato al motociclo e aderire alla promozione.

Il gruppo Lega VdA ha riconosciuto le difficoltà nell'interloquire con Rav e Sav, ma ha insistito sull'importanza di credere in questa iniziativa come un'opportunità di marketing per la Valle d'Aosta. La riduzione dei costi autostradali per i motociclisti potrebbe, infatti, rappresentare un segnale di attenzione e accoglienza, rendendo la regione più competitiva e attrattiva rispetto ad altri territori.

La discussione ha messo in luce la necessità di trovare soluzioni innovative per promuovere il turismo e migliorare l'accessibilità, confermando l'impegno della Valle d'Aosta nel valorizzare il proprio patrimonio naturale e culturale, anche attraverso iniziative mirate come quella proposta dalla Lega VdA.