Union Valdôtaine : Joel Fracoz présente sa vision pour l'avenir de la Vallée d'Aoste

Fracoz commence par une analyse de la situation actuelle, soulignant les défis mondiaux et leurs impacts locaux. Il met en avant la nécessité pour les Valdôtains de saisir les opportunités offertes par les changements technologiques et sociétaux, tout en préservant leur identité culturelle et économique. Il est crucial, selon lui, de défendre les ressources naturelles locales, comme l'eau, et de promouvoir un développement touristique et entrepreneurial équilibré.

Il aborde ensuite la crise de la représentation politique, notant l'importance de la recomposition de l'aire autonomiste pour surmonter la fragmentation politique actuelle. Fracoz plaide pour un rôle central de l'Union Valdôtaine en tant que mouvement social et politique, essentiel pour défendre les intérêts de la région face aux défis nationaux et européens.

Le document propose une série d'étapes pour cette recomposition, soulignant l'importance d'unir les forces autonomistes et de renforcer la représentation valdôtaine à différents niveaux de gouvernement. Fracoz insiste sur le besoin d'une organisation structurée et d'une communication efficace pour mobiliser les sympathisants et les adhérents, tout en valorisant les compétences internes.

Un autre point crucial est le positionnement de l'Union Valdôtaine sur la scène européenne. Fracoz prône une Europe des peuples, basée sur les principes de subsidiarité et de fédéralisme régional, et promet de travailler en étroite collaboration avec les mouvements fédéralistes et autonomistes européens.

En vue des élections de 2025, Fracoz appelle à une préparation rigoureuse, soulignant que ces élections seront déterminantes pour l'avenir de la région. Il propose également des objectifs à moyen et long terme, y compris l'élection de parlementaires autonomistes en 2027 et d'un député européen en 2029.

Pour renforcer l'Union Valdôtaine, Fracoz envisage une campagne d'adhésion dynamique, une valorisation des sections locales, et une amélioration de la communication interne et externe. Il met l'accent sur la formation continue des membres et sympathisants, à travers des conférences et des cours spécialisés, pour garantir un mouvement politique bien informé et engagé.

En conclusion, Joel Fracoz présente une vision ambitieuse pour l'Union Valdôtaine, visant à renforcer l'identité valdôtaine, à promouvoir la participation active des citoyens, et à mener des actions concrètes pour le développement durable et la représentation politique de la région. Il appelle à l'unité et à la mobilisation de toutes les forces autonomistes pour relever les défis à venir et garantir un avenir prospère pour la Vallée d'Aoste.