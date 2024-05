26 MAGGIO 2024 XXIII GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO

L’evento promuove la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale, soprattutto in favore di coloro che sono in procinto di terminare il proprio percorso di vita a causa della malattia, nella consapevolezza che il sollievo non è solo desiderabile, ma anche possibile.

All’Ospedale Beauregard di Aosta sono attivi due centri specifici: la Struttura semplice dipartimentale Terapia del dolore, per il trattamento del dolore cronico, e la Struttura semplice Cure Palliative - Hospice. In Valle d’Aosta le cure palliative nascono nel 1991, con l’assistenza domiciliare della LILT nell'area di Aosta, e dal 2006 il servizio è inserito all’interno del Sistema sanitario pubblico.

Nel corso dei quasi due decenni successìvi le Cure Palliative si sono sviluppate in modo integrale su tutto il territorio regionale con gestione unitaria e integrata in logica di Rete, garantendo l’avvio o la prosecuzione di percorsi di palliazione a domicilio, in struttura e nelle RSA regionali. A partire dal 2016 l’attività si è estesa a tutte le patologie incurabili ed evolutive e non più soltanto all’ambito oncologico.

Nel 2023 i pazienti ricoverati in Hospice sono stati 156, un numero in linea con gli anni precedenti. Sul territorio e a domicilio sono stati assistiti e curati nel 2023 112 pazienti. Nello stesso anno in Ospedale e a domicilio sono state svolte 339 prime consulenze di Cure Palliative e 651 visite domiciliare dei pazienti presi in carico. “La richiesta ed il fabbisogno di cure palliative sono in forte crescita su tutto il territorio regionale, in particolare nell’ambito non oncologico. Il sollievo della sofferenza, inteso sia come controllo dei sintomi invalidanti, sia come l’affrontare problemi psicologici, sociali e spirituali dei malati terminali e delle loro famiglie, è una priorità assoluta” spiega il responsabile dell’Hospice, Aurelio Giacomo Viale.

La SSD Terapia del dolore, che si occupa principalmente del trattamento del dolore cronico, eroga prestazioni antalgiche di secondo livello ed è Centro di riferimento formativo nazionale e internazionale per diverse tecniche mininvasive.

“L’attività ambulatoriale ha registrato una ripresa significativa – spiega il dottor Lorenzo Pasquariello, responsabile del Centro – come pure l’attività di Day Hospital dove abbiamo eseguito 1.091 interventi nel 2023. L’attività ambulatoriale è aumentata, nel 2023 rispetto all’anno precedente, del 4,15%, pari in termini assoluti a 5.997 prestazioni contro le 5.758 del 2022. Questo risultato è stato ottenuto potenziando alcune agende. L’incremento delle attività è legato anche al fatto di essere il Centro regionale di riferimento per la diagnosi e cura della Fibromialgia oltre che dispensatori per i residenti delle terapie a base di Cannabis medica”.