Printemps Théâtral – Septième et dernière soirée

lA 43e édition du Printemps Théâtral, organisée par la Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) et soutenue par la Région Autonome Vallée d'Aoste à côté de la Saison Culturelle 2023-2024, présentera, dans sa septième et dernière soirée au Théâtre Splendor - vendredi 24 mai à 21h, les compagnies Le Squiapeun et Le Peugnou Squiapeun (Bionaz) et La Compagni dou Beufet (Arnad). La soirée sera animée aussi par des pauses musicales.

Le Peugnou Squiapeun

« Lo Tsandzemèn »

(Il cambiamento)Pièce écrite par Paola Petitjacques

Acteurs : Christophe Betemps, Sophie Diemoz, Daniel Favre, Marlène Favre,

Celeste Frova, Michel Jordaney, Selena Jotaz-Petitjacques,

Vanessa Jotaz-Petitjacques, Ymac Jotaz-Petitjacques, Bryan Petitjacques,

Adele Porliod, Gaia Porliod, et Sveva Torgneur

Une pièce… est-ce bien de changer ou pas?





« Cette année la compagnie s’enrichit avec Daniel, Marlène, Ymac, Adele e Gaia qui feront leurs débuts au Printemps - dit Paola Petitjacques, responsable avec Danilo Petitjacques de la jeune compagnie –. Le Peugnou Squiapeun c’est un groupe de très jeunes avec une énergie inépuisable. Parfois et avec patience Danilo et moi devons contenir leur envie de faire, mais voir leur enthousiasme à jouer nous remplit de joie ».

Petite histoire de Le Peugnou Squiapeun

La troupe de Le Peugnou Squiapeun (meinoù) est née en 2001. Un exemple depuis suivi par d'autres groupes : l’entrée des jeunes acteurs sauvegarde le patois et le futur de chaque compagnie. La jeune troupe, a également joué avec les adultes de Le Squiapeun, mais le 3 mai 2014 monta seule en scène, remplaçant la compagnie absente de Le Fripón ((mèinoù) de Valtournenche.





Le Squiapeun

« I parque »

(Al parco)

Pièces écrites par Christian Duclos

Acteurs : Daisy Barailler, Kristel Barailler, Sophie Barailler, Mattia Betemps,

Annie Bionaz, Daniele Bionaz, Christian Duclos, Ivan Landry, Walter Landry,

Danilo Petitjacques, Gladys Petitjacques, Stéphanie Petitjacques,

Maël Petitjacques, Paola Petitjacques, Muriel Torgneur et Gabriele Vaudan

Une pièce… mais quelles surprises au parc !

« Cette année Le Squiapeun fête 45 ans d’activité et nous sommes très heureux de cette belle réussite - dit Sophie Barailler la présidente de Le Squiapeun depuis 2019 et puis de Le Peugnou Squiapeun –. Nous trouvons sympa jouer le même soir que Le Peugnou Squiapeun, nos « mèinoù ». L’opportunité de descendre plusieurs tous ensemble à Aoste nous passionne et nous fait aussi sourire car, vue le peu d’habitants de Bionaz, on a l’impression qu’on enlève tout le pays ».

Petit Histoire de Le Squiapeun

Le Squiapeun est la compagnie née en 1979 d'une idée d’Ezio Barailler et ses acteurs sont très vifs, de vrais squiapeun! Voilà donc d'où il vient le nom de la troupe, montée sur scène du Printemps pour la première fois en 1984. Depuis toujours avec pièces drôles et étonnantes.

La Compagni dou Beufet

« Na drola dé veeutà »

(Una strana verità)

Pièce écrite par la compagnie

Musique : Yvette Noro

Lumière : Aline Noro

Acteurs : Alyson Bonin, Ephrem Bonin, Matthieu Challancin, Valentina Challancin,

Martine Cortinovis, Coralie Depré, Sarah Donini, Monia Janin, Sofia Janin,

Sara Joly, Andrea Konusur, Aline Noro, Yvette Noro, Riccardo Praduroux et Luisa Valleise

Une pièce... une mort suspecte... mais quel gâchis de détective !

« Nous sommes heureux qu’au Printemps débutera Ephrem Bonin qui a choisi de prendre son surnom de famille « Cio Marchand », selon la tradition de la compagnie pour les nouvelles recrues - dit Riccardo Praduroux, président de La Compagni dou Beufet depuis 2022 - et nous sommes toujours fiers de participer à ce rendez-vous printanier qui valorise notre théâtre populaire et notre patois. Après des pièces engagées, cette année nous revenons sur scène avec une pièce amusante et, puisque nous seront les derniers à jouer, nous espérons clôturer ce Printemps Théâtral en beauté !».

Petite histoire de La Compagni dou Beufet

La Compagni dou Beufet est née le 12 janvier 1963 débutant à l'école élémentaire à l’occasion d'une véillà organisée par un des jeunes Arnayot (entre autres Lucio Duc et Quirino Joly), avec l’aide du Comité des Traditions Valdôtaines d’Aoste.

Le beufet, la corne de bouc dans laquelle les anciens soufflaient pour communiquer d’un mayen à l'autre, est l’emblème de la compagnie.

La troupe travaille unie pour réaliser textes, décors, costumes et les acteurs Arnayot qui entrent dans la compagnie prennent un nom d'artiste (un vieux nom, un surnom de famille ou un toponyme).

Billets

Les billets pour la soirée du Printemps Théâtral seront en vente en ligne avec dernière prévente à minuit la veille du jour du spectacle, sur webtic.it (section Vallée d’Aoste - Saison Culturelle). Les restants billets seront disponibles au guichet du Théâtre Splendor (rue B. Festaz, 82 – 0165235410) à partir de 20h la soir du spectacle.

L'entrée coûte 10 euros par personne et 2 euros pour les jeunes âgés de moins de 14 ans (avec document d’identification) et pour tous les membres FVTP.

La place de ceux qui ne se présenteront pas au théâtre entre 21h, sera revendue.