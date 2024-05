MODIFICHE AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “AOSTA 21K”

In occasione della manifestazione podistica “Aosta 21K” e degli altri eventi correlati, il servizio di raccolta rifiuti subirà alcune modifiche.

Sabato 17 maggio

Il PTR Arco d’Augusto sarà chiuso, e si invitano quindi i cittadini a non conferire rifiuti in tale PTR. Inoltre la raccolta Porta a Porta della Zona C6 (carta e organico il venerdì e cartone la domenica) è sospesa. Il calendario della raccolta differenziata di Aosta con le diverse zone è stato consegnato a tutte le utenze a inizio anno.

È, comunque, possibile, consultarlo all’indirizzo https://www.quendoz.it/pdf/calendario_ao_2024.pdf.

Domenica 18 maggio

Il PTR Arco d’Augusto sarà chiuso, e si invitano quindi i cittadini a non conferire rifiuti in tale PTR né nei PTR di via Torino, piazza Plouve e di via del Collegio che saranno vuotati la sera dopo le ore 18.

Infine, l’Eco-centro di località Montfleury resterà chiuso. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi alla società Quendoz, telefonando al Numero Verde 800-778797 o tramite posta elettronica all’indirizzo direzione@quendoz.it oppure contattare gli Uffici comunali, telefonando al numero 0165- 300.600 ovvero tramite posta elettronica all’indirizzo settore-ambiente@comune.aosta.it.