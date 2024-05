Neige e Fulmine sono i lupi del Parco Naturale Mont Avic

Dopo un concorso emozionante e partecipato, il Parco Naturale Mont Avic ha finalmente annunciato i nomi dei due esemplari di lupo (Canis lupus italicus) esposti al Centro Visita di Covarey, a Champdepraz.

Il concorso, aperto alle scuole della regione, ha visto la partecipazione di 49 classi e pluriclassi, di cui 5 provenienti dal Piemonte, per un totale di 48 coppie di nomi in gara. Coinvolte in questa iniziativa educativa e coinvolgente sono state 18 Istituzioni scolastiche, di cui una proveniente dal Piemonte.

Dopo un'attenta valutazione delle proposte, è emersa la classe vincitrice: la seconda della Scuola Primaria dell'Istituto San Giuseppe di Aosta. I loro suggerimenti hanno conquistato i voti della giuria e del pubblico: Neige per la femmina adulta e Fulmine per il cucciolo.

La competizione è stata avvincente fin dall'inizio, con centinaia di voti raccolti quotidianamente attraverso i canali social del Parco. La finalissima ha registrato un'affluenza straordinaria, con un totale di 2.242 votanti. Neige e Fulmine hanno trionfato con 1.155 voti, superando di poco i loro avversari, i bambini della Scuola Primaria di Champorcher, che hanno ottenuto 1.087 voti.

La classe vincitrice sarà presto contattata dall'Ente Parco per partecipare alla cerimonia di premiazione e al "battesimo" ufficiale dei lupi. Ogni alunno riceverà un gadget personalizzato del Parco e una cartolina esclusiva dei due lupi. Inoltre, la classe sarà onorata con una menzione speciale sul pannello informativo che racconta la storia dei due animali.

Ma non è finita qui! Nelle prossime settimane, verranno estratti a sorte due votanti che riceveranno un omaggio ciascuno e avranno l'opportunità di partecipare alla cerimonia di premiazione e al "battesimo" dei lupi.

Neige e Fulmine non sono più solo lupi, ma diventano ora parte integrante della comunità del Parco Naturale Mont Avic, portando con sé i nomi e il sostegno affettuoso di coloro che li hanno scelti.