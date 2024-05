Aosta: Modifiche temporanee alla circolazione stradale 18-19 maggio 2024 per evento podistico

L'Amministrazione Comunale di Aosta, in collaborazione con l'ASD Atletica Sandro Calvesi, ha pianificato l'evento sportivo "Aosta 2K School e Family Game, Aosta 5K Buongiorno Aosta, Aosta 10K Race e Aosta 21K Half Marathon" per il 18-19 maggio 2024. Questo evento richiede modifiche temporanee alla circolazione stradale per garantire un ambiente sicuro e regolare durante le gare.

Le modifiche alla circolazione includono:

Divieto di sosta con rimozione forzata in alcune piazze e vie cittadine per consentire lo svolgimento delle gare. Le restrizioni si applicano in diverse fasi, dalle operazioni preliminari alla rimozione finale delle strutture.

Sospensione temporanea di transito e sosta in determinate aree, comprese Piazza Arco d'Augusto e Via Garibaldi, durante il periodo delle gare.

Divieto di sosta temporaneo per consentire il libero transito dei partecipanti lungo i percorsi designati.

Queste modifiche temporanee sono state pianificate in collaborazione con gli organizzatori dell'evento e le autorità competenti per garantire la sicurezza e il successo delle gare. Si invitano i cittadini a prestare attenzione ai segnali stradali e a seguire le indicazioni del personale preposto durante il periodo delle modifiche alla circolazione.

L'Amministrazione Comunale di Aosta si impegna a minimizzare il disagio per i residenti e a garantire un ambiente sicuro e piacevole per tutti i partecipanti e gli spettatori dell'evento.