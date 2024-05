Giornata internazionale dei muse

Sabato 18 maggio 2024, in occasione della 46a Giornata Internazionale dei Musei promossa dall’ICOM – International Council of Museums, e domenica 19 maggio sarà possibile accedere gratuitamente ai seguenti siti: Castello di Aymavilles, Castello Gamba di Châtillon, Area megalitica di Aosta, MAR-Museo Archeologico regionale e sedi espositive di proprietà regionale.

Il tema dell’edizione 2024, Museums for Education and Research – i Musei per l’educazione e la ricerca, è stato voluto per evidenziare il ruolo centrale dei musei nel fornire un’esperienza educativa multidisciplinare apportando, così, un concreto contributo verso un mondo più consapevole, sostenibile e inclusivo.

Come evidenziato, infatti, nella Risoluzione ICOM di Kyoto 2019, tutti i musei svolgono un ruolo importante nel modellare e realizzare futuri sostenibili attraverso specifici programmi educativi, mostre, eventi culturali e attività di sensibilizzazione della comunità.

Le iniziative organizzate specificamente per questa giornata, inoltre, intendono stimolare la consapevolezza del fatto che i musei rappresentano un importante strumento educativo nonché virtuoso mezzo di scambio, condivisione e arricchimento culturale.

Sabato 18 maggio alle ore 10.30 l’Area megalitica di Aosta propone l’attività Il mio museo megalitico: un laboratorio per bambini (5-11 anni) dedicato alla scoperta dell'Area Megalitica e delle tracce che conserva. I bambini capiranno l'importanza del museo come spazio di crescita e, attraverso una speciale caccia al tesoro, scopriranno le storie di alcuni reperti che arrivano da tempi molto lontani.

Prenotazione obbligatoria al numero 0165 552420 (da martedì a domenica 9-19).

Alle ore 15, il MAR-Museo Archeologico Regionale riserva ai piccoli visitatori (5-11 anni) una visita speciale dal titolo Sentiti museologo: i bambini scopriranno il museo attraverso gli occhi di chi ci lavora e di chi ha scoperto e saputo raccontare l'unicità dei reperti conservati.

Prenotazione obbligatoria al numero 379 1188271 (entro le ore 13 del giorno stesso).

Sempre al MAR, alle ore 15 e alle 17, si terranno due visite accompagnate dedicate alla scoperta del META MAR, l’innovativo cantiere museale partecipato che intende coinvolgere il grande pubblico nel riallestimento del Museo Archeologico Regionale in vista delle celebrazioni dei 2050 anni di Augusta Prætoria nel 2025. Non è necessaria la prenotazione.

Si segnala, inoltre, che il MAR-Museo Archeologico Regionale, proprio in occasione della Giornata internazionale dei musei, aderisce alla campagna IO NON RISCHIO – Protezione Civile e Musei ospitando i volontari della protezione civile per sensibilizzare sulla prevenzione e mitigazione del rischio antropico e naturale.

La Giornata, infatti, con il tema Educazione e Ricerca, intende sottolineare l’importanza dei musei come istituzioni educative dinamiche, che promuovono l’apprendimento, la scoperta e la comprensione culturale, agevolando un approccio che mira al benessere complessivo della persona e della comunità locale.