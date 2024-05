Verrès è... Artigiani in Fiera e celebra la tradizione nel Borgo Medioevale

Il pittoresco borgo medioevale di Verrès si prepara ad accogliere un evento che celebra l'arte e la tradizione locale. L'Amministrazione Comunale di Verrès ha annunciato l'organizzazioone della seconda edizione di "Verrès è... Artigiani in Fiera", in programma per il prossimo 18 agosto.

L'evento promette di essere un'esperienza incantevole, che permetterà agli abitanti e ai visitatori di immergersi nella ricca cultura artigianale della regione. Le strette vie acciottolate e gli antichi edifici del borgo offriranno lo sfondo perfetto per una giornata dedicata alla scoperta di creazioni uniche e alla valorizzazione del lavoro dei talentuosi artigiani locali.

La fiera rappresenta un'opportunità imperdibile per gli artigiani di Verrès e delle zone circostanti di mostrare al pubblico la loro maestria e la loro passione per il loro mestiere. Dai gioielli fatti a mano alla lavorazione del legno, dalla ceramica alla lavorazione dei metalli, ogni stand sarà una vetrina dell'abilità artigianale e della creatività senza confini.

Con la scadenza delle adesioni fissata entro il 14 giugno, gli artigiani sono incoraggiati a registrarsi tempestivamente per garantirsi un posto in questa festa dell'artigianato locale. I moduli e le modalità di registrazione sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Verrès, www.comune.verres.ao.it.

"Verrès è... Artigiani in Fiera" non è solo un'opportunità per gli artigiani di esporre le proprie opere, ma anche un momento di festa e di condivisione per tutta la comunità. Oltre alla possibilità di acquistare pezzi unici e di alta qualità, i visitatori potranno godere di intrattenimento, gastronomia locale e tanto altro ancora.

Sarà una giornata da trascorrere tra le vie accoglienti di Verrès, immergendosi nell'atmosfera unica di questo incantevole borgo medioevale e celebrando l'arte e la tradizione degli artigiani locali. Non mancate all'appuntamento con "Verrès è... Artigiani in Fiera" il prossimo 18 agosto, un evento che promette di lasciare un'impronta indelebile nei cuori e nelle menti di tutti coloro che vi parteciperanno.