Rinviato lo spettacolo Mucche ballerine: 22 maggio, Stadio Puchoz ad Aosta

Sono state rinviate, causa previsioni condizioni meteo avverse, le due repliche dello spettacolo “Mucche ballerine”, inserite nel quadro degli eventi organizzati per le celebrazioni dell’80° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell’Autonomia della Valle d’Aosta. I due spettacoli, previsti per domani, sono stati riprogrammati per il 22 maggio: ore 11 per le scuole e ore 18 replica aperta al pubblico con ingresso libero, allo Stadio Mario Puchoz di Aosta.

Lo spettacolo di Alessandra Celesia e Marco Bosonetto, portato in scena dall’associazione teatrale Altitudini, ricorda il 15 maggio 1947, quando allo Stadio Puchoz si svolse la prima grande e libera “Bataille de Reines” dopo la guerra, alla quale assistettero più di 4.000 valdostani.

“Mucche Ballerine” racconta il triste periodo del regime fascista – che osteggiava le manifestazioni tradizionale e spontanee, nel quadro dell’italianizzazione forzata che interessò la Valle d’Aosta e, in genere, tutte le zone di confine – l’occupazione tedesca e la Resistenza, dalla prospettiva di una mucca valdostana, combattente e clandestina.

Dopo gli spettacoli, sono previsti interventi storici a cura della Fondation Chanoux.

L’iniziativa è organizzata con il supporto e la partecipazione dell’AREV.

Per la replica delle ore 18 è consigliata la prenotazione, con mail a altitudiniaps@gmail.com.