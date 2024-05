Coraggio e tradizione: Il Birrificio Walser Duarf nel cuore della Valle del Lys

Fondato nel 2023 da Alberto Consol, un giovane laureato che ha abbracciato l'arduo compito di portare avanti un'impresa singola, questo birrificio incarna la fusione perfetta tra tradizione e innovazione.

Il nome stesso, "Walser Duarf", è un tributo alla ricca storia della Valle del Lys e alla sua antica colonizzazione da parte dei Walser, una popolazione che ha lasciato un'impronta indelebile sul territorio sin dai tempi medievali. In un omaggio affettuoso a questa eredità, Consol ha deciso di battezzare il suo birrificio con un termine del dialetto locale, il töitschu, che significa proprio "villaggio walser", sottolineando così l'importanza della sua identità territoriale.

Ma il cuore pulsante del Walser Duarf non è solo nella sua storia, bensì nell'acqua cristallina che scorre dalle vette del Monte Rosa fino alle vasche di produzione. È stata proprio la scoperta di un articolo che metteva in luce l'importanza dell'acqua di qualità per la produzione di birra a ispirare Consol nel 2016. Quell'acqua, pura e leggera, proveniente direttamente dalle sorgenti di Issime, ha le caratteristiche ideali per creare birre di alta qualità, conferendo loro un sapore unico e inconfondibile che riflette il territorio da cui proviene.

Nonostante le sfide e le difficoltà lungo il percorso, Alberto Consol ha perseverato nella sua visione, trovando il sostegno necessario per realizzare il suo sogno attraverso il finanziamento ottenuto dal GAL Valle d’Aosta. Con un contributo di 100.000,00 €, il birrificio ha preso vita, diventando un punto di riferimento per gli amanti della birra artigianale e per coloro che desiderano assaporare i sapori autentici della Valle del Lys.

Attualmente, il Birrificio Walser Duarf offre due varietà di birra: la chiara Funtrunkieeru e l’ambrata Pirubeck, entrambe ispirate dalla ricca mitologia locale e dalla leggenda de La fata di Pirubeck. Ma il futuro promette ancora più sorprese e innovazioni, con progetti in cantiere per l'apertura di un brewpub e di un B&B annessi al birrificio, offrendo così ai visitatori un'esperienza completa che unisce gusto, tradizione e ospitalità.

In un momento in cui l'entusiasmo imprenditoriale sembra essere in declino, il coraggio e la determinazione di giovani come Alberto Consol ci ricordano che l'innovazione e la passione possono ancora trovare spazio anche nei luoghi più remoti e tradizionali. Il Birrificio Walser Duarf è molto più di un semplice luogo di produzione di birra; è un simbolo di speranza e di fiducia nel futuro della Valle d'Aosta, dimostrando che con determinazione e dedizione, ogni sogno può diventare realtà.