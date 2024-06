Fontainemore si tinge di romanticismo: La Notte Romantica incanta il borgo

L' evento, promosso dall'Associazione "I Borghi più belli d'Italia," sarà un'occasione imperdibile per residenti e visitatori di vivere una giornata all'insegna della passione, della natura e dell'arte.

La giornata inizierà alle 10:30 con una visita guidata al borgo, un'esplorazione affascinante che permetterà di scoprire i segreti e le meraviglie di Fontainemore. La guida naturalistica di TrekAlps, Elisabetta Bottinelli, condurrà poi i partecipanti alle 15:00 verso la suggestiva cascata del Bouro, affettuosamente soprannominata "Laguna Blu". Qui, oltre a godere della bellezza naturale, sarà possibile immortalare il momento con selfie da condividere su Instagram, taggando @visit_fontainemore.

La sera, dalle 21:00, il borgo sarà pervaso dalle melodie magiche del violinista Constantin Voicu, che condurrà un concerto itinerante attraverso le vie del paese. Alle 23:00, sul ponte medievale, avrà luogo il momento più atteso: il bacio collettivo. Una scena da fiaba che unisce gli innamorati in un gesto semplice ma carico di significato, sotto il cielo stellato di Fontainemore.

Durante tutta la giornata, il maestro scultore Simone Allione e otto talentuosi artisti coinvolti nella pittura en plein air, daranno vita a dimostrazioni artistiche, immortalando scorci e dettagli del borgo che renderanno l'atmosfera ancora più suggestiva.

E non finisce qui: due piccole sorprese, ancora avvolte nel mistero, aggiungeranno un tocco di magia a questa già straordinaria giornata.

Per rendere l'evento ancora più speciale, i locali del territorio - Bar Elysir, Bar Ristorante Oropa, Bar Ristoro Coumarial e Agriturismo Le Soleil - offriranno menù dedicati all'occasione. Tra le delizie proposte, spicca il dessert "Pensiero d'Amore", creato dall'Agrichef Ilaria Salvadori, un dolce pensato appositamente per celebrare l'amore e la bellezza di Fontainemore.

La Notte Romantica a Fontainemore promette di essere un'esperienza indimenticabile, dove l'amore per la persona amata, per la famiglia e per il territorio si intrecciano in una danza di emozioni e bellezza. Non mancate a questo appuntamento unico, dove ogni cuore troverà il suo battito perfetto.