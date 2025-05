Confartigianato Alessandria compie 80 anni e porta in scena il Talk-Show “L’Italia e le Pmi Quale futuro?”

“Confartigianato Imprese Alessandria” compie 80 anni. Quasi un secolo, dal dopoguerra ad oggi, accanto alle micro e piccole imprese del territorio, accompagnandone lo sviluppo, la crescita e il progresso, sostenendole e rappresentandole attraverso anni a volte più complessi e sfidanti come gli attuali.

Un traguardo autorevole e altrettanto significativo che merita di essere celebrato degnamente. La scelta è caduta su una tavola rotonda in formato talk-show, proprio come in tv ma senza telecamere. Un grande momento di aggregazione e confronto, seguito da alcuni eventi in corso d’anno, sulla scorta dei valori che da sempre segnano e alimentano il contesto e il percorso associativo: condivisione, incontro, dialogo, proposte.

Un appuntamento di ritrovo e di rilievo con gli attori economici e sociali del territorio quali in primis, politici, amministratori pubblici, imprenditori, cittadini e famiglie.

Venerdì 16 maggio, all’interno dell’elegante cornice di Palazzo Monferrato in Via San Lorenzo 21 in Alessandria, a partire dalle ore 17.00, andrà in scena l’incontro-dibattito dal titolo “L’Italia delle PMI: Quale futuro?”.

“Un’occasione di approfondimento e scambio culturale nel corso della quale rinomati ospiti illustri dell’economia, del giornalismo e della politica, alla presenza di un parterre selezionato di oltre 100 partecipanti tra rappresentanti delle istituzioni locali, imprenditori ed invitati, illustreranno la propria visione di come rileggere e affrontare al meglio il momento attuale sotto il profilo socioeconomico, con uno sguardo attento ai cambiamenti e le trasformazioni in atto, declinate in chiave di sviluppo economico e sociale del nostro territorio. L’obiettivo è abbracciare il futuro in un’ottica integrativa e sinergica con l’evoluzione globale in essere, restando comunque coerenti ai principi che ci hanno permesso di arrivare sino a qui”, esordisce Adelio Giorgio Ferrari, Presidente di “Confartigianato Imprese Alessandria” e “Confidare”.

A lui spetterà il compito di introdurre e dare ufficialmente inizio ai lavori, dopo un momento iniziale dedicato alla consegna delle targhe di riconoscimento per la fedeltà associativa a un gruppo di imprenditori associati provenienti da tutta la provincia.

Modera Maurizio Scandurra, giornalista e saggista opinionista de “La Zanzara” di “Radio 24”. Intervengono Pietro Senaldi (Condirettore di “Libero”), Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Marco Granelli (Presidente di Confartigianato Imprese Nazionale), Riccardo Molinari (Presidente dei Deputati Lega alla Camera), Federico Fornaro (Deputato PD alla Camera), Claudia Porchietto (Sottosegretario alla Presidenza Regione Piemonte) e Federico Riboldi (Assessore alla Sanità Regione Piemonte).

L’iniziativa è realizzata con il Patrocinio degli Enti Comune di Alessandria e Provincia di Alessandria, il sostegno della Camera di Commercio di Alessandria-Asti e della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, Fondazione Cassa di Risparmio Alessandria insieme ad altri sponsor privati tra i quali Banca Valsabbina, Azimut C.M. SGR S.p.a., Generali Assicurazioni Ag.AL, Artespazio S.r.l., Prometeia S.p.a., Siall, Saldema S.p.A., D&N Eventi S.r.l., Sidep -Scuola Italiana di Estetica Professionale, Baila Phytocosmetici, Primula Costruzioni, GrandiAuto, New Alarm, Salumificio Miglietta, T.M.G. Tende e Serramenti, Federico Nicola & Partners.

Ma c’è di più. Il talk-show primaverile è l’atto introduttivo di una serie di altre iniziative che abbracceranno anche altri stagioni dell’anno, e sarà seguito in autunno dal format “Scuola per Genitori: come gestire il passaggio generazionale”, condotto dagli psicologi-psicoterapeuti Lucio Zanca, Osvaldo Poli e Stefania Andreoli, in tre eventi divulgativi destinati al pubblico sul tema del

ricambio generazionale e del rapporto tra genitori e figli, fondamentale per orientare le loro scelte lavorative future, soprattutto in riferimento delle peculiarità del tessuto produttivo italiano, composto principalmente da realtà imprenditoriali di piccole e medie dimensioni a gestione familiare, che negli ultimi anni ha rilevato crescenti difficoltà nel reperire ed attrarre i giovani.