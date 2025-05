Quinta Edizione del Festival Internazionale "Mirage of Voice" ad Arad in Romania

Oggi, 26 maggio 2025, diamo il via alla quinta edizione del Festival "Mirage of Voice", organizzato dalla Facoltà di Scienze Umane e Sociali dell'Università "Aurel Vlaicu" di Arad, in collaborazione con la Scuola Superiore di Arti Ion Vidu e la Società Internazionale di Studi Musicali di Timișoara, con il supporto degli sponsor: Lang Notarkanzelei - Stoccarda, Germania; Palazzo – Timișoara e Morenews Italia.

Programma del Festival

26 maggio 2025

Conferenza Strategie di terapia vocale utili per il professionista della voce – tenuta dal Docente Dr. Daniel ZAH – Università dell'Ovest di Timișoara – fondatore del festival.

27 maggio 2025

Presentazione del libro Straight About Music – Lect. dell'autore. Dr. Alin Văcean , presenta: Prof. univ. Dott.ssa Camelia STOIAN, Prof. Dott. habil. Veronica Laura DEMENESCU, Professore Associato. Dott. Habil. Ion Alexandru ARDEREANU .

– Lect. dell'autore. , presenta: . Conferenza La qualità interpretativa trasposta alla luce del rispetto del testo musicale – tenuta dal Dott. Radu POPA – Filarmonica Statale del Banato di Timișoara.

28 maggio 2025

Conferenza Stile Interpretativo Rossiniano – assist. Dottorato di ricerca Cosmina Silvia STITZL .

– assist. . Conferenza: Ipostasi dell’atto scenico dal punto di vista dell’artista lirico – lezione. università Dr. Adrian Călin BOBA.

29-31 maggio 2025

Masterclass di studio del repertorio vocale – tenuta dal pianista Lorenzo Martini – Italia.

1 giugno 2025