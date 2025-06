Un successo il Recital Vocale-Strumentale dei diplomati della Masterclass al Mirajul Vocii Festival

Domenica 1° giugno, la Sala Concerti Mihai Periam del Liceo Artistico "Ion Vidu" di Timișoara ha ospitato il Recital Vocale-Strumentale dei diplomati della Masterclass, evento di punta della quinta edizione del Mirajul Vocii Festival.

Il Festival, ispirato dal lect. univ. dr. habil. Daniel ZAH e realizzato in collaborazione con l'Università "Aurel Vlaicu" di Arad, ha continuato la sua crescita costante, affermandosi come appuntamento imperdibile per la comunità artistica universitaria di Arad. L'edizione di quest'anno è stata gestita e coordinata dal lect. univ. dr. Adrian Călin BOBA e dalla dott.ssa assistente Cosmina Silvia STITZL.

Il ricco programma del festival si è concluso con un concerto eccezionale che ha visto esibirsi i solisti Nectaria ȘUCA (West University of Timișoara), Mihai MUNTEAN, Sara SCRIDON, Teodora RÎPAN e Paul LUNG-FRENȚ (Università “Aurel Vlaicu” di Arad), insieme alla pianista Rhea Vanessa PANEA di Timișoara. Ospite d'onore della serata è stato Lorenzo MARTINI, il cui contributo è stato fondamentale. I solisti sono stati coordinati dal Lect. univ. dottor. Adrian Călin BOBA, Lect. univ. dottor. Diana Gabriela MATEI, Lect. CDA Diana CHIRILà e il prof. univ. dottor. habil. Veronica Laura DEMENESCU.

Un segno distintivo della serata è stato proprio il coordinamento dello stile interpretativo da parte dell'coinvolgente e affermato pianista Lorenzo MARTINI. Il suo apporto è stato determinante nell'affinamento delle performance in relazione al testo musicale, nell'evidenziazione delle sottigliezze specifiche di ogni periodo stilistico affrontato e nella complessità della presenza scenica di ciascun solista.

Gli organizzatori desiderano esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno generosamente contribuito al successo di questo recital: la direzione del Liceo Artistico Ion Vidu di Timișoara per l'ospitalità e gli sponsor Lang Notarkanzelei di Stoccarda (Germania) e Palazzo e Morenews di Cuneo (Italia).