Il progetto Orti-Amo dà i numeri: 171 kg di ortaggi freschi direttamente dagli orti dei privati

Dal luglio all’ottobre 2025 il progetto Orti-Amo ha trasformato le eccedenze degli orti privati in un vero gesto di solidarietà, raccogliendo e ridistribuendo complessivamente 171 kg di ortaggi freschi. L’iniziativa, attiva nell’Unité Grand Paradis, ha visto collaborare il PUA di Villeneuve, la Caritas di Sarre, l’oratorio Gran Paradis, Life Share Help di Saint-Pierre e il nuovo orto sociodidattico Mon Courtì di Sarre.

Non si è trattato solo di quantità, ma anche di varietà: zucchine, insalate, erbe aromatiche, patate, melanzane, meloni, fichi, prugne e pomodori hanno arricchito i pacchi alimentari, portando freschezza e stagionalità nelle case delle famiglie beneficiarie. «Un aspetto significativo emerso nei punti di raccolta è stata la cura con cui le persone hanno conferito le eccedenze», spiega Federica Bagliani, Animatrice di Comunità PUA. «Non si trattava di ‘scaricare un surplus’, ma di un gesto consapevole e rispettoso verso chi avrebbe ricevuto quei prodotti».

La rete solidale resta attiva anche nei mesi invernali, con raccolte mirate di prodotti secchi a lunga conservazione e articoli per l’igiene personale, destinati a integrare i pacchi alimentari distribuiti attraverso il Banco Alimentare. L’obiettivo rimane lo stesso: assicurare sostegno concreto alle famiglie in difficoltà e valorizzare il dono come strumento di comunità.

Le realtà coinvolte sottolineano il valore del progetto. «Ogni secondo martedì del mese abbiamo ricevuto le donazioni raccolte dall’orto Mon Courtì e le abbiamo integrate nei pacchi alimentari», racconta una volontaria della Caritas di Sarre. «I beneficiari erano contenti e il progetto continuerà a coinvolgere ancora più parrocchiani». Luana Curtaz di Life Share Help aggiunge: «Abbiamo raccolto, riordinato e distribuito le verdure fresche alle famiglie, un lavoro di rete che ha dato grande soddisfazione e ha permesso di combattere concretamente lo spreco alimentare».

Anche le parrocchie hanno partecipato attivamente, ospitando punti di raccolta e supportando il trasporto dei prodotti. «Il progetto ha riportato al centro il tema del dono e della carità cristiana», commenta Don Daniele Borbey, parroco nell’Unité Grand Paradis. «Molti parrocchiani si sono stupiti della quantità di ortaggi raccolti e dell’esistenza di situazioni di bisogno nella comunità».

La distribuzione dei prodotti è stata strutturata e capillare. Una parte consistente, 70,3 kg, è stata destinata al punto di distribuzione di Aymavilles, raggiungendo 25 famiglie in tre diverse occasioni. Altri 54,25 kg sono stati gestiti da Life Share Help, distribuendo freschi a 22 famiglie in otto interventi nel corso di sei mesi. Infine, 40,2 kg sono stati conferiti all’Emporio Solidale Quotidiamo, arricchendo i pacchi alimentari già disponibili per gli utenti del servizio.

Grazie al progetto Mon Courtì, sono stati aggiunti ulteriori 30,7 kg di prodotti freschi ad Aymavilles, mentre Caritas di Sarre e Life Share Help hanno garantito distribuzioni continue: in quattro mesi Caritas ha distribuito 239,3 kg di ortaggi a 13 famiglie, Life Share Help 350,5 kg. La combinazione dei prodotti raccolti da Orti-Amo e Mon Courtì ha dato vita a una vera e propria filiera solidale dei freschi, capace di unire comunità, volontari e famiglie beneficiarie in un gesto concreto di solidarietà e prossimità.

Orti-Amo dimostra che i frutti della generosità e del lavoro di rete non si misurano solo in chili, ma nel valore umano che riescono a restituire: ortaggi freschi, sì, ma soprattutto dignità, attenzione e vicinanza a chi ne ha bisogno.