Consigli pratici ed errori da evitare per ridurre i costi energetici di casa

In estate le spese di casa aumentano per il condizionatore, mentre in inverno è il riscaldamento a pesare di più. Accanto a questi utilizzi, però, ci sono una serie di elettrodomestici e dispositivi che vanno a impattare su quello che è il bilancio della famiglia.

Devi sapere, però, che ci sono consigli pratici ed errori da evitare con cui ridurre davvero le bollette; si parte dalla scelta di offerte luce e gas più convenienti per poi prediligere un migliore efficientamento energetico di casa, senza escludere un atteggiamento sostenibile.

Prova a capire da cosa dipendono i tuoi consumi

Prima cosa: fai pace con i tuoi consumi. Se non sai dove se ne va la corrente, sarà difficile ridurla. Molti dispositivi che lasci “a riposo” in realtà si comportano come ospiti indiscreti che mangiano dal frigo di notte. TV, modem, console, stampanti… tutti attaccati alla presa, tutti a consumare. Tu magari manco lo immagini, ma quella lucina in standby diventa una spesa continua.

Ricorda che esistono anche dispositivi “energivori”, come forno, asciugatrice, climatizzatori o boiler che mangiano watt in modo abbondante. Cosa vogliamo dirti? Non devi rinunciare al tuo comfort, ma devi puntare su soluzioni più green e provare a ridurre gli sprechi.

Illumina in modo strategico

Se la casa non è ben esposta o nelle ore serali, l’illuminazione è fondamentale. Cosa possiamo fare per risparmiare? All’esterno possiamo usare sistemi con sensori di movimento che si accendono solo al bisogno e magari a ricarica solare. All’interno, invece, meglio prediligere luci LED e smart o dimmerabili così da consumare meno delle vecchie alogene.

Usa gli elettrodomestici in modo strategico

Sapevi che ci sono fasce orarie e giorni in cui l’utilizzo della corrente costa di meno? Di solito si tratta di orari serali e del weekend. Se hai modo, prova a concentrare lavatrice e asciugatrice proprio in quelle finestre di tempo e vedrai una riduzione dei costi. Fai anche attenzione ai carichi: evita di avviarli quando ancora non hai prodotti a sufficienza, è uno spreco inutile.

Mantieni il clima giusto senza esagerare

Spesso si commette un errore, si accende il termostato al massimo in inverno e si abbassa di tanto la temperatura in estate. In realtà non è questo che dobbiamo fare, è importante agire con criterio, sia per adempiere agli obblighi di legge sia per preservare il nostro benessere. In più, esagerare con questo sbalzo di temperatura provoca un enorme consumo che non giova al bilancio familiare.

Scegli un gestore trasparente e conveniente

Le abitudini salvano… ma anche una buona offerta. Un gestore chiaro, senza costi nascosti, con un’app che ti permette di monitorare e ottimizzare i consumi, può davvero cambiare il tuo rapporto con la bolletta. Controlla, confronta, cambia se necessario: la scelta giusta può alleggerire le spese senza il minimo sforzo.

Riorganizza la tua casa

Dal cappotto ai pannelli termoisolanti, dalla scelta di nuovi infissi all’utilizzo di una caldaia di ultima generazione: sono tante le opzioni che possiamo mettere in pratica (anche utilizzando dei bonus) per migliorare l’efficientamento energetico e dunque il comfort domestico, abbassando i consumi. L’investimento iniziale c’è, ma è facilmente recuperabile vedendo le prime differenze già dalle bollette dei mesi successivi.

Come hai visto con pochi stratagemmi potrai ottenere un migliore efficientamento energetico che si trasforma in consumi ridotti che possono migliorare la qualità di vita.









