Formazione e lavoro: nuove opportunità per giovani e adulti in Valle d’Aosta

Tra le proposte principali il corso di “Tecnico della contabilità” di livello EQF IV°, progettato per favorire l’inserimento lavorativo e aggiornare le competenze professionali in linea con le esigenze del mercato regionale.

Formazione specialistica e occupabilità: il progetto Tecnico della contabilità EQF IV°-2025

Il corso Tecnico della contabilità - Livello EQF IV°-2025 (Scheda Azione: FSE.44406.25AF.0) rappresenta un’opportunità concreta per giovani in possesso di un titolo di studio di III° livello EQF o di una esperienza professionale di almeno 12 mesi coerente con il profilo. L’iniziativa mira a potenziare le competenze professionali dei partecipanti e a facilitare il loro ingresso o reinserimento nel mercato del lavoro, in linea con i fabbisogni rilevati a livello regionale e con le priorità della Programmazione UE e degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 ONU.

Consorzio CTI: Iniziative promosse Consorzio CTI finanziate sia del programma GOL che dal programma FSE.

Il percorso formativo è strutturato come segue:

Durata complessiva: 600 ore (420 ore in aula/laboratorio e 180 ore di stage).

Formazione individualizzata: 300 ore di supporto, messa a livello e recupero, per garantire la partecipazione e il successo formativo di ogni studente.

Crediti: possibilità di esercitare i crediti come previsto dalla Direttiva DGR 1175/2022.

Attestazione finale: qualifica professionale di IV° livello EQF, secondo il repertorio regionale delle professioni della Valle d’Aosta.

Il profilo di Tecnico della contabilità è stato scelto per la sua trasversalità e per la crescente necessità di aggiornamento legata alle normative fiscali, alle procedure aziendali e agli strumenti digitali in evoluzione. La sede del corso sarà presso l’Ente in Rue Xavier de Maistre, 23, Aosta.

Percorsi integrativi per competenze di base: GOL 2025-2026

Competenze digitali

Obiettivo: alfabetizzazione digitale e acquisizione delle competenze di base secondo il Framework DigComp 2.2 livello Base 1.

Destinatari: iscritti al Programma GOL presso i Centri per l’Impiego della Valle d’Aosta.

Struttura: 25 edizioni, corso multimediale in 3 moduli, che copre le 5 aree DigComp 2.2.

Operare in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente + HACCP

Obiettivo: formazione sulle norme di sicurezza sul lavoro a rischio basso e conoscenze HACCP.

Durata: 16 ore complessive (2 moduli da 8 ore ciascuno).

Attestazioni: rilasciate al termine dei corsi previa frequenza e superamento dei test finali.

Operatore amministrativo-segretariale 2025-2026

Codice Progetto: GOL.M5C11.25AG.4.0001.FOR

Obiettivo: sviluppo di competenze professionali per il lavoro d’ufficio, con rilascio di qualifica EQF 3.

Durata: 588 ore (452 ore aula/laboratorio, 136 ore stage).

Riferimento normativo: profilo professionale dell’operatore amministrativo-segretariale approvato nel Repertorio Regionale degli standard professionali (PD N. 7154, 23/11/2023).

Questi percorsi formativi, coordinati dal Consorzio CTI, rappresentano un investimento concreto sulle persone e sulle competenze professionali necessarie per affrontare le trasformazioni del mercato del lavoro, promuovendo occupabilità, inclusione e aggiornamento continuo. Grazie alla combinazione tra formazione specialistica, digitale, sicurezza sul lavoro e competenze amministrative, i partecipanti acquisiranno strumenti indispensabili per inserirsi efficacemente in contesti professionali moderni e dinamici.