La mobilità come servizio strutturato: l’approccio Guidi Car

La mobilità contemporanea richiede chiarezza. Non solo nella scelta del veicolo, ma nel modo in cui quell’auto viene inserita nella vita quotidiana di chi la utilizza. Tempi, assistenza, affidabilità e continuità contano quanto le caratteristiche tecniche. Ecco perché parlare di automotive significa parlare di servizio, prima ancora che di prodotto.

Oggi, non a caso, le realtà strutturate assumono un ruolo sempre più rilevante: diventano punti di riferimento capaci di orientare, semplificare e accompagnare. L’approccio di Guidi Car si colloca proprio in questa direzione, costruendo un modello in cui la mobilità viene organizzata come un insieme coordinato di competenze, presenze territoriali e soluzioni concrete.

Un’organizzazione che si è data un metodo

L’attività comincia a Lucca nella seconda metà degli anni Cinquanta, ma il percorso di Guidi Car è segnato soprattutto dalla progressiva costruzione di un metodo. Il 1969 rappresenta il primo passaggio strutturante con l’ottenimento del mandato ufficiale Mercedes-Benz, mentre il 1979 segna la nascita del marchio Guidi Car come progetto imprenditoriale definito.

Negli anni Ottanta, l’ingresso della seconda generazione rafforza l’attenzione verso processi, competenze e organizzazione interna. È su questa base che l’azienda affronta le fasi successive di crescita territoriale, estendendo la propria presenza tra Toscana e Liguria.

Oggi Guidi Car opera a Lucca, Massa, Carrara, La Spezia, Viareggio, Guamo e Chiesina Uzzanese, con sedi progettate per integrare vendita, consulenza e assistenza, mantenendo coerenza operativa pur in contesti diversi.

I modelli come risposte a utilizzi reali

L’offerta di Guidi Car è costruita per rispondere a esigenze concrete. Mercedes-Benz rappresenta il riferimento storico del Gruppo, con modelli come GLC Suv, GLA, Classe C e GLC Coupé, apprezzati per comfort, tecnologia e qualità costruttiva. Anche quando l’attenzione si concentra su opportunità specifiche, come nel caso delle Mercedes GLC offerte , la valutazione viene sempre inserita in un quadro di utilizzo reale e servizi disponibili.

Volvo, entrata nel perimetro del Gruppo nel 2015, amplia la proposta con soluzioni orientate alla sicurezza e alla versatilità, come XC40 e XC60. Sul fronte Volkswagen, la gamma comprende modelli centrali per la mobilità quotidiana come Golf e Polo, affiancati da crossover come Taigo e T-Roc, scelti per equilibrio tra dimensioni, dotazioni e praticità.

A completare l’offerta, Guidi Car presidia in modo strutturato il comparto dei veicoli commerciali Volkswagen, una componente fondamentale per professionisti, artigiani e imprese che necessitano di mezzi affidabili e assistenza continuativa.

Il servizio come infrastruttura invisibile

Il valore dell’approccio Guidi Car emerge nella continuità. Officine autorizzate, magazzini ricambi, consulenza post-vendita e soluzioni di noleggio fanno parte di un’infrastruttura progettata per accompagnare il cliente nel tempo.

La tecnologia supporta questo sistema, migliorando l’organizzazione interna e la gestione delle relazioni, senza mai sostituire il contatto diretto. I riconoscimenti ottenuti negli anni in ambito digitale testimoniano un utilizzo pragmatico degli strumenti.

Un legame concreto con i territori

L’organizzazione non si esaurisce nell’attività operativa. Le sedi di Guidi Car adottano pratiche orientate alla sostenibilità ambientale, come l’utilizzo di impianti fotovoltaici e la raccolta differenziata.

A queste iniziative si affiancano progetti di riforestazione sviluppati in collaborazione con Talea, realizzati nelle città in cui Guidi Car è presente, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento degli spazi urbani. Prosegue inoltre il sostegno al progetto di Play Therapy dell’Ospedale Pediatrico Meyer.

L’approccio di Guidi Car alla mobilità si definisce così come un servizio strutturato, costruito per durare. Un modello che mette ordine nella complessità, mantenendo al centro competenza, presenza territoriale e continuità nel rapporto con le persone.

















