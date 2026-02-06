Nuovo Centro Revisioni Croix Noire: innovazione e efficienza per la Valle d’Aosta

L’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile informa che, a seguito del completamento delle

opere di ristrutturazione del Centro revisioni regionale, è attivo il nuovo Centro revisioni sito in località Croix Noire nel Comune di Saint-Christophe.



I principali interventi di ristrutturazione, durati all’incirca un anno e mezzo, hanno riguardato:



la chiusura perimetrale del centro revisioni;

l’installazione di 6 portoni di ingresso a scorrimento veloce;

il raddoppio delle linee di revisioni per veicoli pesanti (in precedenza era presente una sola linea);

il raddoppio della strumentazione, all’interno della medesima linea, per le revisioni dei veicoli leggeri (in precedenza era presente una sola strumentazione su una singola linea);

il prolungamento ed adeguamento delle fosse esistenti;

il installazione dell’impianto di riscaldamento in fossa, con notevole miglioramento delle condizioni ambientali;

il posizionamento di idonea strumentazione atta alla copertura ed alla chiusura delle fosse di ispezione, con notevole miglioramento delle condizioni di sicurezza;

l’installazione di un nuovo impianto per la rimozione dei fumi prodotti dai veicoli.



La strumentazione installata relativa ai controlli tecnici è di ultima generazione e fortemente innovativa.



Le opere eseguite consentiranno al personale individuato per le operazioni tecniche di revisione e collaudo di operare in condizioni di maggior sicurezza.



Il raddoppio della strumentazione per la revisione di veicoli leggeri e pesanti consentirà infine di far fronte alle criticità legate a eventuali picchi di lavoro o a guasti della strumentazione evitando, in tal modo, i possibili disservizi per l’utenza.



Per prenotare i servizi del Centro revisione è possibile chiamare dalle ore 08.00 alle ore 12.00 ai numeri 0165-272979 / 0165-272980 /

0165-272996 (dopo il risponditore automatico occorre digitare il numero “3”) o scrivere all’indirizzo uff-veicoli@regione.vda.it