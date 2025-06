Consegna certificazioni Marchio di Qualità Parco Naturale Mont Avic

Giovedì 5 giugno, al Centro visitatori di Covarey – Champdepraz, sono state consegnate le certificazioni a 18 nuovi operatori che entrano a fare parte del Marchio di Qualità Parco Naturale Mont Avic. Il Marchio di certificazione di Qualità del Parco Naturale Mont Avic è uno strumento di identificazione che l’Ente Parco assegna agli operatori appartenenti ai settori della ricettività alberghiera ed extralberghiera, della ristorazione, dei servizi turistici, dell’artigianato e del commercio, dell’agroalimentare.

La certificazione di qualità viene assegnata dal Parco agli operatori economici che si impegnano in un percorso di tutela della natura, di cultura dell’accoglienza e di promozione dei valori dell’area protetta. Possono aderire le imprese del territorio, nei Comuni di Champdepraz, Champorcher, Hône, Issogne, Pontboset e Fénis. La concessione e il mantenimento del Marchio sono garantiti da un regolamento e da disciplinari specifici, sviluppati dall’Ente Parco a garanzia della qualità e serietà del progetto.



Davide Bolognini, Presidente del Parco Naturale Mont Avic: “L’entusiasmo che hanno dimostrato i titolari delle attività che hanno ricevuto il Marchio di Qualità del Parco è per noi motivo di grande soddisfazione. Lavoreremo ancora con l’obiettivo di far conoscere il territorio del Parco accompagnando i turisti in percorsi di più giorni alla scoperta del lavoro che gli operatori a Marchio di Qualità svolgono nel rispetto delle regole di tutela e conservazione dell’ambiente naturale che ci ospita”.



Daniele Stellin, Direttore del Parco: “In questi primi quattro anni il Marchio è cresciuto e raccoglie oggi 35 operatori. L’occasione della consegna dei riconoscimenti ha rappresentato un importante momento di reciproca conoscenza e di costruzione di una rete, fatta di persone che vedono nel Parco naturale un valore aggiunto del territorio in cui vivono e operano. Sono per noi dei preziosi alleati, in quanto veri e propri ambasciatori del territorio protetto. Questo ci stimola a proseguire nel progettare insieme nuove iniziative per il futuro”.

I nuovi riconoscimenti sono stati assegnati:

alle imprese nel Comune di Champdepraz: Una Finestra sul Parco, Azienda agricola Turini Luca, Il Biancone e Le Dortoir du Roi chasseur;

alle imprese nel Comune di Champorcher: Casa Verana, Lou Mitti de Emma, Revivre e Azienda agricola Revivre, Mellier;

alle imprese nel Comune di Issogne: Priod Vini, Les gourmandises, Al Maniero;

all’impresa nel Comune di Pontboset: Le Moulin des Aravis;

alle imprese nel Comune di Fénis: Micapan la bottega, Baron Goloso;

per il servizio di accompagnamento turistico a: Elisabetta Bottinelli, Nerinka Quadrelli, Eleonora Rossi.