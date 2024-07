La sistemazione del sentiero Oropa-Fontainemore: un impegno comunitario del Gruppo Alpini di Fontainemore

Questo importante intervento è stato pianificato in previsione della storica processione Fontainemore – Oropa, un evento di grande significato religioso e culturale per la comunità locale.

La giornata di lavori si terrà sabato 13 luglio, con il raduno dei volontari alle ore 6 a Fontainemore. Da lì, il gruppo si sposterà in auto fino a Oropa, dove inizieranno i lavori di manutenzione alle 7:30. Le attività previste includono la sistemazione dei gradini, la rimozione di alberi caduti e il riordino dei tratti di sentiero franati. Gianni, il coordinatore dell'iniziativa, sottolinea l'importanza di questi interventi, spiegando: “Gli interventi li facciamo solo ora perché fino alla settimana scorsa, al Colle della Barma (2.260 m) c’era ancora troppa neve. Ora invece è praticabile.”

I volontari che desiderano partecipare sono invitati a contattare Gianni al numero 347 29411124 per coordinare le attività. La giornata di lavoro, che si concluderà intorno alle 18, rappresenta un'importante occasione di collaborazione e impegno civico, contribuendo a rendere il sentiero sicuro e accessibile per i pellegrini che parteciperanno alla processione.

La Storica Processione Fontainemore – Oropa

La processione da Fontainemore a Oropa è un evento che si ripete ogni cinque anni, radicata profondamente nella tradizione e nella devozione delle comunità locali. Quest'anno, la processione avrà luogo dal 26 al 28 luglio, con un programma ricco di momenti di preghiera e riflessione.

Programma della Processione:

Venerdì 26 luglio: Ore 23:00: Partenza dal Pillaz - Fontainemore, raggiungibile con navette messe a disposizione dall’amministrazione comunale a partire dalle 16:00.

Sabato 27 luglio: Ore 12:30 (circa): Arrivo al Santuario di Oropa. Nel pomeriggio: Confessioni. Ore 17:00: Santa Messa nella Basilica Nuova. Ore 21:00: Fiaccolata.

Domenica 28 luglio: Ore 7:45: Messa nella Basilica Antica e immediata partenza per Fontainemore (FUNIVIA CHIUSA!). Ore 19:30 (circa): Arrivo nella Chiesa parrocchiale di Fontainemore.



Per partecipare alla processione, è necessario essere in buone condizioni di salute e avere un abbigliamento adatto per il cammino in montagna. I partecipanti devono anche procurarsi il velo bianco (per donne e bambine) o il foulard bianco (per uomini e bambini), segni simbolici della veste battesimale. La processione sarà seguita da personale medico e di soccorso per garantire la sicurezza di tutti i pellegrini.

Le prenotazioni per il pernottamento presso il Santuario di Oropa possono essere effettuate fino al 23 giugno, salvo esaurimento posti. Per iscriversi, è possibile contattare i seguenti recapiti:

Bar Ristorante Oropa: 0125 832105

Famiglia Jacquemet: 353 3289554

Angelin Duclos Ivana: 348 553 1754

Thoux Renata: 371 4202404

Organizzare un evento come la processione ha dei costi, quindi tutte le offerte saranno ben accette per sostenere le spese. Si richiede una cifra simbolica di 2,00 € a persona per le spese di segreteria, da versare al momento della prenotazione o del ritiro della tessera alloggio.

La processione è aperta a tutti coloro che rispettano le condizioni di partecipazione, contribuendo così a mantenere viva una tradizione secolare che unisce fede, comunità e cultura.

Attenzione: La funivia del Mucrone non sarà in funzione quest'anno.

Per ulteriori informazioni e dettagli, si raccomanda di sintonizzarsi su Radio Proposta Inblu (107.60 FM) per seguire la diretta dell'evento.

L'impegno del Gruppo Alpini di Fontainemore e dei volontari nella sistemazione del sentiero è un esempio di dedizione e spirito comunitario, essenziale per il successo della storica processione. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano vivere un'esperienza di fede e tradizione immersi nella bellezza delle Alpi.