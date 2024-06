Sabato 1 e domenica 2 giugno pista di fondo al lago Gabiet aperta al pubblico

Nonostante sia già primavera inoltrata, le nevicate recenti e le temperature ancora piuttosto basse hanno creato condizioni perfette per gli appassionati di sci di fondo. Approfittate di questa occasione unica per sciare il primo weekend di giugno! La suggestiva pista di fondo al lago Gabiet di Gressoney-la-Trinité sarà aperta al pubblico sabato 1 e domenica 2 giugno.

Il comune, in accordo con Monterosa Ski, ha confermato l'apertura degli impianti di risalita che permettono di raggiungere la pista. Il costo per la salita e la discesa è di 11 euro e include l’accesso alla pista di fondo. Verranno applicati gli sconti per i residenti in Valle d’Aosta

Questa apertura speciale segue l'entusiasmante primo raduno della nuova stagione della Nazionale italiana di fondo, che si terrà proprio su questa pista. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di sci di fondo di seguire le orme dei campioni e godere di un’esperienza sportiva indimenticabile.

Grazie alla collaborazione tra il comune di Gressoney-Saint-Jean e Monterosa Ski, gli impianti di risalita saranno attivi per permettere agli sciatori di raggiungere comodamente la pista. Il costo per la salita e la discesa è di soli 11 euro e include l'accesso alla pista di fondo. Inoltre, per i residenti della Valle d’Aosta verranno applicati sconti speciali, rendendo questa avventura sulla neve ancora più accessibile.

Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di sciare in un contesto mozzafiato, circondati dalla bellezza delle montagne valdostane. Gressoney-la-Trinité vi aspetta per un weekend di sport, natura e divertimento. Preparate gli sci e venite a vivere la magia della neve anche a giugno!