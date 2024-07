La giornata sarà scandita da momenti di intensa spiritualità e di celebrazione culturale, che riflettono l’anima autentica di questo angolo della Valle d’Aosta.

Le celebrazioni inizieranno alle ore 18 con la Santa Messa, presieduta dal Vescovo di Biella, Mons. Roberto Farinella, e da Don Marian. Questa cerimonia, di profonda rilevanza per i fedeli di Issime, sarà l’occasione per rinnovare il legame con la tradizione religiosa e con la comunità. San Giacomo, venerato come protettore dei pellegrini e dei viaggiatori, è un punto di riferimento per la spiritualità locale e per l’identità culturale del paese.

Al termine della Messa, la processione si snoderà per le vie del paese, guidata dalla Musikkapelle La Lira. Questo momento di grande partecipazione collettiva sarà un’opportunità per i residenti e i visitatori di vivere da vicino la tradizione secolare di Issime. In questa occasione, è particolarmente gradito che le signore del paese partecipino alla celebrazione indossando l’elegante Costume Tradizionale di Issime, un abito che rappresenta l’orgoglio e l’identità culturale della comunità.

La serata culminerà alle ore 21 con un concerto della Musikkapelle La Lira, che si esibirà in Piazza Comunale. Questo concerto, che fa parte della tradizione dei festeggiamenti di San Giacomo, promette di incantare il pubblico con melodie che raccontano storie e sentimenti condivisi dalla comunità.

La festa di San Giacomo non è solo un momento di celebrazione religiosa, ma anche una vivace manifestazione di cultura e di coesione sociale. Tutta la popolazione e i turisti sono invitati a unirsi ai festeggiamenti, per vivere insieme una giornata di grande significato e di gioiosa partecipazione.

Non perdere l’opportunità di far parte di questa festa che celebra non solo il Santo Patrono, ma anche l’anima di Issime e la sua ricca tradizione.

*****

Issime (Eischeme) appartiene alla comunità Walser dell'alta valle del Lys. Del 1239 è la prima testimonianza scritta che documenta la presenza ad Issime di queste popolazioni di origine germanica, ma fondati motivi fanno pensare che esse si fossero installate in loco già da alcune generazioni. I Walser, infatti, si erano trasferiti intorno al IX sec. nell'alta valle del Rodano, diffondendosi poi, attraverso i passi del Teodulo e del M. Moro, nelle zone di alta quota intorno al Monte Rosa.

*****